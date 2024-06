Vannacci: “Identità genere? Rivendico quella d’età”/ Video: “Voglio sentirmi un ventenne e chiedere un mutuo”

Il criticato (almeno da una certa parte di popolazione e affiliazione politica) generale Roberto Vannacci – autore del libro ‘Il mondo al contrario’ e scelto dalla Lega per la nomina ad europarlamentare nelle Elezioni che si terranno nei prossimi giorni – è tornato all’attacco dell’identità di genere in un brevissimo scambio di battute con i giornalisti davanti alla sede dell’Associazione della Stampa Estera di Roma. Un intervento di poco più di un paio di minuti e che è diventato immediatamente virale online, con il generale Vannacci che – in apertura – precisa immediatamente di non aver mai detto “nulla di particolarmente non carino sulla comunità Lgbtq” ma solo critiche a chi pretende di “prevaricare il buonsenso della maggioranza“.

Roberto Vannacci: “Se esiste l’identità di genere può esistere anche quella d’età”

Imbeccato dai giornalisti su queste prevaricazioni di cui parla, il generale Roberto Vannacci punta subito il dito contro “l’identità di genere” e in particolare contro chi la vorrebbe “imporre nella nostre scuole” per poi criticare – in generale – “il fatto che io domani mi sveglio e se mi sento una donna, tutti mi devono chiamare come una donna e devo andare nel bagno delle donne”. Un preteso per lanciare una proposta che ha più l’aria di essere una provocazione: perché se esiste veramente un’identità di genere, “allora io – continua Vannacci – a questo punto rivendico l’identità di età“.

Soffermandosi sulla sua proposta spiega che “se io domani mi sveglio e mi sento un ventenne, mi devono cambiare la data di nascita sulla carta d’identità e magari vado in banca e chiedo un mutuo come se fossi un ventenne e non un cinquantenne. Il concetto è lo stesso”. Il punto oltre alla provocazione è che “quello che non conta secondo alcune teorie mistificatorie non è la realtà ma la percezione e allora”, sottolinea il generale, “o lo si applica per tutto o non lo si applica a nessuno. Se c’è l’identità di genere perché non c’è quella di età? Perché mi posso percepire di un sesso diverso ma non di un’età diversa, qual è la logica che sta dietro a questa differenza”, si chiede con il sorrisetto sotto ai baffi il generale Roberto Vannacci prima di allontanarsi dalla piccola platea di giornalisti.

Il video della provocazione di Roberto Vannacci

Il generale distrugge il "politicamente corretto" e manda in TILT i giornalisti 😎👏🏻 Forza! Sabato e domenica si vota massicciamente LEGA e VANNACCI, da Nord a Sud!













