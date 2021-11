Var in Milan Inter/ Video, due rigori: “follie” di Kessie e Ballo-Toure…

Intervento della Var nel derby di Milano tra Milan e Inter. Al 7’ una ‘follia’ di Kessie ha cambiato volto alla partita, che pure aveva avuto un inizio intenso. Il centrocampista ivoriano ha stoppato al limite dell’aria di rigore rossonera il pallone, ma anziché liberarsene ha provato a far da sé con tre giocatori nerazzurri che incombevano. È entrato in area, dove Dzeko lo ha ostacolato, così ha perso il tempo e ha travolto Calhanoglu incrociando la sua gamba sinistra con quelle dell’avversario. Netto il fallo, infatti per l’arbitro non ci sono stati dubbi: ha fischiato il calcio di rigore.

Probabili formazioni Milan Inter/ Quote: sarà Ibrahimovic contro Handanovic!

In ogni caso l’azione è passata, come prevede il regolamento, al vaglio della Var, che ha confermato la decisione dell’arbitro. Così Calhanoglu si è assunto l’incarico di calciare dal dischetto e non ha affatto sbagliato. Dopo il gol ha pure avuto un’esultanza provocatoria nei confronti della Curva Sud che ha risposto coprendolo di fischi.

Diretta/ Verona Milan Primavera (risultato finale 5-1): goleada con Bosilj

VAR MILAN INTER: DA KESSIE A BALLO-TOURE

Ma durante l’analisi della Var è successo qualcosa di curioso in campo. L’arbitro, infatti, aveva fermato il gioco per consentire ai colleghi di rivedere l’azione e verificare se effettivamente l’intervento di Kessie su Calhanoglu è stato falloso. I giocatori gli si sono avvicinati, ma così non riusciva a prestare attenzione a ciò che gli dicevano all’auricolare, complice anche il trambusto di San Siro; quindi, ha dovuto chiedere ai giocatori di allontanarsi più volte. Al 25’ invece il secondo calcio di rigore, per il fallo di Ballo-Toure su Darmian.

Probabili formazioni Milan Inter/ Diretta tv, Ibrahimovic preferito a Giroud?

Anche in questo caso l’intervento è stato netto, visto che il giocatore rossonero ha sgambettato in scivolata il terzino nerazzurro, per cui la valutazione dell’arbitro è stata facile e rapida, come la conclusione di Lautaro Martinez, che però a differenza del suo compagno di squadra non è riuscito a mettere la palla in rete, visto che Tatarusanu è riuscito a parare il tiro.

#MilanInter الدوري الايطالي | ميلان 0 × 1 الانتر | قووووووووووووووووووووووووووووووووووول Calhanoglu HD

– via: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/fuhnmeB0Yk — ديربي ميلانو مع عز (@3zlivejhg441) November 7, 2021

#MilanInter الدوري الايطالي | ميلان 1 × 1 الانتر | Lautaro Martinez لاوتارو ضيع بلنتي HD

– via: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/ZdJ8wT3H9T — ديربي ميلانو مع عز (@3zlivejhg441) November 7, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA