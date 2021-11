DIRETTA MILAN INTER/ Video streaming tv: storia, tendenze e tradizione del derby

DIRETTA MILAN INTER: I TESTA A TESTA

Per la diretta di Milan Inter ci pare missione quasi impossibile raccontare in poco spazio l’enorme tradizione di questo sentitissimo derby: pure, alla vigilia della 12^ giornata di campionato, proviamo a snocciolare qualche numero. Vale infatti la pena di ricordare che per tale scontro diretto possiamo oggi raccontare di ben 212 precedenti ufficiali, questo pure registrati tra primo campionato nazionale, Coppa Italia (tra cui la finale del 1976-77), Champions league (ai quarti della stagione 2004-05) e nella Supercoppa del 2011-12.

Il bilancio che ne ricambino inoltre che racconta per questo big match di già 69 affermazioni dei rossonero e 78 successo dei nerazzurri, con pure 78 pareggi fin qui realizzati. Se guardiamo poi da vicino i riferimenti più recenti, vediamo che negli ultimi 10 testa a testa tra Milan e Inter il trend è pesantemente a favore dei nerazzurri, che hanno fatto loro ben sette derby (con un solo pari nel conteggio). Pioli riuscirà a capovolgere questo trend?. (agg Michela Colombo)

MILAN INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Inter di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per poter visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile o una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

MILAN INTER: VA IN SCENA IL DERBY DELLA MADONNINA

Milan Inter sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma. La gara è in programma domenica 7 novembre alle ore 20:45 presso lo stadio San Siro di Milano, e sarà valevole per la 12^ giornata di Serie A. In scena una delle stracittadine più suggestive del calcio: il derby della Madonnina. Il Milan dopo il brillante successo conseguito in casa della Roma con il risultato di 1-2, vuole continuare la corsa verso lo scudetto. La squadra allenata da Stefano Pioli è ancora imbattuta in campionato, ed occupa insieme al Napoli la prima posizione in classifica con 31 punti, arrivati con 10 vittorie e un pareggio.

L’Inter è reduce da due vittorie consecutive, l’ultima arrivata con il netto 2-0 contro l’Udinese, firmato Joaquin Correa. La formazione allenata da Simone Inzaghi ha bisogno dei tre punti per tornare a sperare nella vittoria del campionato. I nerazzurri sono attualmente terzi con 24 punti, staccati di 7 lunghezze da Milan e Napoli. Una eventuale vittoria permetterebbe all’Inter di portarsi a 4 punti di distanza, tornando quindi in piena lotta scudetto. Il bilancio degli scontri della scorsa stagione è in pari. Infatti la gara di andata se l’aggiudicò il Milan vincendo 1-2, mentre in quella di ritorno si impose l’Inter con un netto 0-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN INTER

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Milan Inter. Stefano Pioli deve fare i conti con la pesante assenza per squalifica di Theo Hernandez, al suo posto uno tra Ballo-Traoré e Kalulu. In mediana l’unico certo della maglia da titolare sembra Tonali, con Kessié e Bennacer a contendersi l’altro posto. In attacco Ibrahimovic sembra in vantaggio su Giroud. Questa la probabile formazione del Milan, modulo 4-2-3-1: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic.

Simone Inzaghi dovrebbe rispondere con il suo classico 3-5-2. Dopo il turnover proposto nelle ultime uscite, l’allenatore dell’Inter è pronto a tornare alla formazione tipo. Ecco la probabile formazione titolare dei nerazzurri: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Milan Inter di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta un derby della Madonnina piuttosto equilibrato. La vittoria del Milan, abbinata al segno 1 ha una quota di 3.05. Un eventuale pareggio, associato al segno X viene quotato a 3.60. Il successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene proposto con una quota di 2.20.



