Vasco Rossi “Buon compleanno mamma Novella”/ Gli auguri del Komandante alla madre

Bella dedica da parte di Vasco Rossi alla mamma. Oggi, 15 marzo, compie gli anni la signora Novella Corsi, e di conseguenza il Komandante ha voluto dedicare un post alla sua cara. Attraverso la propria pagina Instagram, il rocker ha pubblicato un collage con alcuni scatti assieme alla madre, con annessa la didascalia: “La musica è una delle cose che rende la vita più sopportabile, nella mia è entrata direi da subito, da quando ero piccolo e mia mamma, ragazza molto vivace, mi faceva ascoltare le canzoni di Sanremo, per poi farmele ricantare a casa dei nonni. Dopo avermi fatto partecipare a un concorso canoro a Zocca, mi mandò a scuola di canto e di chitarra. Lì ho imparato a suonare, che è la cosa fondamentale, se no non ero qua. Buon compleanno, mamma Novella!”. Novella, classe 1930, compie oggi 90 anni, un traguardo a dir poco prestigioso, che il figlio ha voluto giustamente onorare.

VASCO ROSSI RIENTRATO IN ITALIA DOPO L’ODISSEA NEGLI USA

Poche settimane fa il padre di Vasco, Carlo Giovanni Rossi, era stato insignito della medaglia d’onore, come conseguenza della sua esperienza durante la seconda guerra mondiale. Carlino, come venivano chiamato da parenti e amici, era stato infatti fra i soldati italiani deportati in Germania. In occasione della giornata della Memoria, il papà del Rocker, morto nel 1979 all’età di 56 anni a seguito di un incidente, era stato insignito con il prestigioso riconoscimento: “Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per questa onorificenza – aveva detto mamma Novella, presente ovviamente alla cerimonia – ringrazio da parte mia e da parte di Vasco, mio figlio. Spero tanto che ‘Carlino’ da lassù veda questa bella festa”. Il cantante di Zocca era rimasto bloccato negli scorsi giorni negli Stati Uniti, dove si trovava per preparare il tour estivo, ma fortunatamente, da circa 24 ore a questa parte, è riuscito a rientrare nel Belpaese dopo una lunga odissea. E’ di ieri, infatti, la foto pubblicata dallo stesso sulla pagina Instagram, in cui si mostrava mentre cenava nella propria abitazione, con l’hashtag che è sempre lo stesso #IoRestoaCasa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA