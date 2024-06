Vasco Rossi, concerto a San Siro oggi 19 giugno 2024/ Scaletta cantanti: penultima data a Milano

Vasco Rossi, concerto a San Siro oggi 19 giugno 2024

Vasco Rossi torna ancora una volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano oggi, mercoledì 19 giugno 2024, per la penultima data nel capoluogo lombardo dove è atteso anche domani, giovedì 20 giugno, prima dei live che terrà allo stadio San Nicola di Bari a partire da martedì 25 giugno. Come ogni anno, Vasco Rossi si conferma il re indiscusso degli studi con ben otto date a San Siro, tutte rigorosamente sold out esattamente come le date di Bari dove è atteso non solo il pubblico pugliese, ma anche quello delle regioni confinanti.

Dopo più di quarant’anni di carriera, Vasco non rinuncia ai live e al contatto con il suo pubblico che non smette di percorrere chilometri pur di rivivere grandi emozioni e una serata unica. I concerti di Vasco si trasformano sempre in grandi feste dove intere famiglia si riuniscono per vivere insieme grandi amozioni attraverso i più grandi successi del rocker di Zocca.

Vasco Rossi, concerto a San Siro: l’emozione dei fan

Da nord a sud, sono tantissimi i fan di Vasco, di ogni età, che hanno raggiunto Milano per vivere la grande notte di San Siro e sperare di poter sfiorare anche solo la mano del loro idolo sempre super disponibile a regalare loro una gioia attraverso una canzone o un selfie. Sul palco di San Siro, in perfetta forma, il rocker di Zocca, anche questa sera, sfoggerà il suo sorriso con cui trasmette tutta la sua gratitudine al proprio pubblico che, sui social non smette di ringraziarlo per tutto ciò che dona durante i vari live.

“Siamo fieri di te e quindi ci rispecchiamo in te, sono fiera a 50 anni di venire ai tuoi concerti con mio figlio, sono nonna e addormento il mio nipotino cantando Albachiara sottovoce invece di saltare. Tu mi hai seguito nella mia crescita dal 1983 e noi abbiamo fatto lo stesso con te e portiamo le generazioni da te. Tu sei la mia coscienza e ogni che mi ritrovo lì con tutti gli altri siamo famiglia.

Questo è quello che ti meriti per cosa hai fatto tu per noi❤️ Caro Kom ti vogliamo bene”, è uno dei tanti messaggi dei fan.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi a San Siro il 19 giugno 2024

Da Siamo solo noi a Sally, da Albachiara a Vita spericolata, nella scaletta del concerto di Vasco Rossi a San Siro del 19 giugno 2024 non mancano i grandi classici del suo repertorio ma la scaletta è arricchita anche da brani simbolo di una generazione come Asilo republic o Blasco fino alle canzoni più recenti come Il mondo che vorrei. Ecco la scaletta completa:

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

