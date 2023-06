Vasco Rossi, concerto stadio Barbera di Palermo 22 giugno 2023/ La scaletta: apre “Dillo alla luna”

Vasco Rossi, continua Palermo allo stadio Barbera il tour Vasco Live 2023

Questa sera, giovedì 22 giugno, andrà in scena il concerto di Vasco Rossi a Palermo allo stadio Barbera. L’appuntamento sarà impreziosito da un imperdibile bis anche per il giorno successivo; la tappa siciliana arriva dopo lo straripante successo in terra emiliana del tour Vasco Live. Il rocker si è infatti esibito in quattro date allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, dopo aver inaugurato il tour italiano a Rimini lo scorso 2 giugno.

Vasco Rossi, prima di accingersi a dare inizio alla festa del Vasco Live 2023 aveva lanciato sui social un messaggio denso di emozione per il ritorno alle esibizioni sul palco. “Sono sempre più contento perchè si sta avvicinando il momento per portare un po’ di gioia…”, questo quanto scritto prima di aprire il tour italiano a Rimini lo scorso 2 giugno. Vasco Rossi sarà dunque questa sera, giovedì 22 giugno, in concerto a Palermo allo stadio Barbera per uno spettacolo siciliano pronto ad accogliere decine di migliaia di appassionati e fan del rocker.

Vasco Rossi in concerto questa sera allo stadio Barbera di Palermo: tutte le informazioni

Il concerto di Vasco Rossi a Palermo allo stadio Barbera – questa sera, giovedì 22 giugno – dovrebbe durare circa tre ore stando a quanto visto per le esibizioni di Bologna e Roma. Per l’occasione il Comune si è chiaramente messo a disposizione degli appassionati con una serie di ordinanze volte ad agevolare la mobilità evitando un impatto difficoltoso nelle vie della città. L’ente ha selezionato una serie di strade “chiave” con l’obbligo di divieto di sosta a partire dalle ore 7 di ieri fino al 24 giugno – giorno che segue il bis di Vasco Rossi a Palermo allo Stadio Barbera – così da evitare inutili blocchi.

Per il concerto di Vasco Rossi questa sera, giovedì 22 giugno, a Palermo allo stadio Barbera, il comune ha offerto alcune modifiche anche per quanto riguarda le aree di sosta dei pullman. Il provvedimento è dunque volto a facilitare l’arrivo in città dei tantissimi appassionati che prenderanno parte al concerto di questa sera, ampliando dunque le aree messe a disposizione per i mezzi di trasporto pubblico. Per quanto concerne i biglietti, chiaramente il tempo non è più dalla parte di chi spera ancora di trovare un posto. Le disponibilità sono finite poco dopo la messa in vendita, segno eloquente di quanto l’attesa del ritorno di Vasco Rossi in tour fosse trepidante.

Vasco Rossi, concerto di Palermo allo stadio Barbera 22 giugno 2023: la scaletta

Per il concerto di Vasco Rossi di questa sera, giovedì 22 giugno, a Palermo allo stadio Barbera, la scaletta prevede circa una trentina di brani. La lista dovrebbe essere la medesima vista nell’ultima tappa di Roma, condita da grandi glorie e hit più recenti.

La scaletta:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Medley di Come nelle favole, Non l’hai mica capito, Cosa ti fai, Il blues della chitarra sola, Ormai è tardi, Incredibile romantica, Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

