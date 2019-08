Velvet Collection 2 non va in onda, perché?/ Al suo posto Grand Tour: bassi ascolti

Pessime notizie per gli estimatori di Velvet Collection 2. Dopo il pessimo riscontro tutt’altro che florido e positivo della prima puntata, la rete ammiraglia di Casa Rai, ha deciso di sospenderla. Attualmente quindi, lo sceneggiato non verrà mandato in onda, nonostante le richieste dello zoccolo duro. La fiction spagnola, dopo appena un episodio, è stata rinchiusa nel cassetto, per dare spazio a “Grand Tour” che invece, con la puntata di debutto si è portato a casa discrete soddisfazioni. Oggi, martedì 13 agosto 2019 infatti, la prima serata di Rai1 ci porterà a Genova con Lorella Cuccarini e Angelo Mellone, per recuperare l’appuntamento saltato della scorsa settimana (quando si è deciso di mandare in onda uno speciale TG1 interamente dedicato all’attuale crisi di governo). Gli ascolti TV della prima puntata di Velvet, si sono assestati all’8,8% di share con 1.425.000 spettatori.

Velvet Collection 2 non va in onda: ecco perché

Velvet Collection 2 è stata battuta da Spirito libero, serie austriaca trasmessa su Canale 5. Attualmente, non è dato sapere e se quando tornerà in onda anche perché questa fiction, pare non essere nata con una buona stella. La produzione iberica con Marta Hazas, basata sugli avvenimenti di una casa di moda di Barcellona che ha la possibilità di confezionare l’abito per l’incoronazione dell’imperatrice di Persia Farah Diba, non ha mai brillato per ascolti, venendo spesso spostata. A questo punto Grand Tour recupera la scorsa puntata, venendo trasmessa anche con un doppio appuntamento: martedì e venerdì. Il 13 agosto vedremo la puntata “Val D’Ossola”, con un viaggio dal mar Ligure al ghiacciaio alpino del Belvedere, nel territorio di Macugnaga. Il 16 agosto, invece, il terzo appuntamento si intitolerà “Garda Dolomiti” e sarà interamente concentrato sulle magnificenze del Trentino. Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci novità delle ultime ore in riferimento a Velvet.

