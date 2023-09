Venezia 80, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme sul Red Carpet/ Le reazioni alla sfilata di coppia

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro conquistano “Venezia 80”

Mentre si fa sempre più fondata la possibilità di vederli molto presto protagonisti al Gran Hermano Vip 8 made in Spagna, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro conquistano Venezia 80. L’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che ha sede nel Veneto a inizio settembre 2023, vede tra gli altri ospiti invitati sul Red carpet gli Oriele uscenti del Grande Fratello vip 7. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, per la quota ex concorrenti partecipanti all’ultima edizione del reality show made in Italy Grande Fratello vip, che per il gossip sarebbero prossimi ad un viaggio in Madrid ai fini di un ingaggio per il Gran Hermano vip 8, presenziano in coppia al Festival del cinema: lei in un abito diamond, luccicante, e lui in uno smoking classico, come a dirsi gli opposti che si attraggono, in una sorta di sequel di Barbie the movie made in Italy dopo il reality della Casa più spiata d’Italia che li ha visti conoscersi per la prima volta e avviare una lovestory, che tra alti e bassi, prosegue anche dopo lo spazio e il tempo del gioco sulla convivenza forzata.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, concorrenti al Gran Hermano Vip 8?/ Dopo "Venezia 80", in coppia a Madrid

Le reaction alla prima appearance di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro a Venezia

Fan e fotografi, per l’occasione veneziano tengono braccati gli Oriele, la crasi dei nomi della coppia vippona, sfornata dal mondo della TV e al servizio del tappeto dei vip promotore per il grande schermo. E non manca la richiesta per i Barbie & Ken di un bacio pubblico, gridata dai fan del duo nel web e in terra veneziana dai paparazzi, che inaspettatamente gli Oriele esaudiscono , dividendo il mondo social.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, é ritorno di fiamma a Verona/ Un amore fake per il Gran Hermano vip 8?

Da una parte, tra gli internauti, i fan si dicono al settimo cielo, entusiasti della lovestory che avanza incontrastata, dall’altra i più critici internauti accusano la coppia di inscenare un amore per visibilità e business. Questa critica, in particolare, é mossa alla luce di un dettaglio che non passa inosservato al setaccio dell’occhio social: Daniele tiene la mano in tasca mentre bacia Oriana, un gesto di chiusura, freddezza o comunque di mancata passionalità a detta degli scettici sull’amore di Barbie Venezuela e Ken Veneto.

“Stupendi in tutto”, si legge tra i commenti social dell’occhio pubblico sulla “prima” fit-check degli Oriele a Venezia 80, la più virale vip appearance veneziana del momento a mezzo social. E poi ancora: “Ma che vestito osceno !!!! Ma chi l’ha vestita ???? Due bocce che arrivano prima del corpo”; “orrore”; “C’è della tossicità in loro…”. “Esibizionisti”.

Oriana Marzoli, ex Grande Fratello le ruba Daniele Dal Moro? / Esplode il triangolo













© RIPRODUZIONE RISERVATA