Vera Gemma, oltre ad essere un’affermata attrice e noto personaggio televisivo, ha anche spesso fatto parlare di sé per la sua movimentata vita privata. Tantissimi sono gli amori, più o meno importanti, che hanno attraversato la sua vita e che l’hanno spesso proiettata sotto i riflettori della cronaca rosa. Uno dei più importanti è stato sicuramente il campione di kung-fu Jamil, con il quale è convolata a nozze nel 2001 dopo averlo conosciuto a Parigi; tuttavia il matrimonio ebbe breve durata e terminò pochi anni dopo.

In seguito Vera Gemma è stata sentimentalmente legata al musicista Henry Harris, con il quale è convolata a nozze nel 2008 in una cerimonia celebrata a Las Vegas: dalla loro storia d’amore è nato anche un figlio di nome Maximus, l’unico dell’attrice, nel 2010. Anche in questo caso, però, il loro amore naufragò. Successivamente l’attrice ha presentato in forma pubblica il nuovo fidanzato Jeda, giovane produttore musicale, nel corso della sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2021; una storia che è durata però solo fino al 2023, quando interruppero il fidanzamento pur rimanendo in buoni rapporti.

Tra i tanti flirt che sono stati spesso accostati a Vera Gemma ce n’è uno che ha fatto parecchio parlare di sé: quello con Guè Pequeno. A inizio anno l’attrice ammise di essere uscita con il rapper, in seguito ad una lunga conoscenza via chat, e di essere rimasta da lui piacevolmente colpita; alla fine, però, la frequentazione terminò. L’ultimo amore che ha attraversato la vita privata dell’attrice è stato quello con Misha Carry, giovane rapper di 20 anni, ma anche in questo caso la relazione è terminata dopo poco tempo.

In un’intervista al settimanale Oggi rilasciata lo scorso mese, Vera Gemma ha spiegato la decisione di prendere le distanze dal giovane rapper e di mettere la parola fine alla relazione: “Per carità, Misha è un bravo ragazzo, e artisticamente lo stimo, ma sinceramente credo di aver bisogno d’altro”.