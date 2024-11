Gli occhi indiscreti del mondo del gossip non hanno certo perso di vista le novità sentimentali di Vera Gemma. L’attrice, dopo la rottura con il produttore musicale Jeda, pare abbia da qualche mese un nuovo fidanzato con la medesima passione per la musica seppur da un punto di vista differente. Il fortunato corrisponde al nome di Mihail Fulga, giovane rapper di 20 anni.

Chi è Vera Gemma, la carriera tra cinema e tv/ Dai film horror di Dario Argento alle esperienze nei reality

Come racconta Fanpage, sarebbe stata proprio Vera Gemma con un post sui social ad aver ufficializzato la storia d’amore con il nuovo fidanzato Mihail Fulga. “Arte ed energia”, poche parole ma quanto basta per descrivere una foto che li ritrae insieme mano nella mano passeggiando per Roma. Uno scatto che quindi sembra rimandare alla liaison, riportata anche da diversi portali di informazione e cronaca rosa.

Chi è Natalia Roberti, mamma di Vera Gemma: com’è morta?/ “Ha avuto un flirt con Marlon Brando, però…”

Mihail Fulga, fidanzato di Vera Gemma: il primo incontro ‘grazie’ alla musica

Mihail Fulga, in arte Misha Carry, pare proprio essere il nuovo fidanzato di Vera Gemma. Come racconta Fanpage, è stato il portale Dagospia alcune settimane fa a riportare alcuni dettagli sia sul ragazzo che sulla liaison in generale. Lui, cantante di professione, pare abbia 20 anni – dunque 30 in meno rispetto all’attrice – e sarebbe di origini moldave. Attualmente Mihail Fulga – fidanzato di Vera Gemma – pare viva a Dubai dove porta avanti la sua carriera discografica e artistica.

Ma cosa sappiamo sul primo incontro tra Vera Gemma e il suo nuovo fidanzato Mihail Fulga, in arte Misha Carry? Proprio la passione per la musica avrebbe fatto da collante per la liaison dato che il colpo di fulmine pare sia scattato in occasione del lavoro necessario per la produzione di uno degli ultimi singoli del rapper. In riferimento alla durata, non si hanno notizie rispetto agli albori della love story Vera Gemma e il fidanzato Mihail Fulga.

Chi è Jeda, ex fidanzato di Vera Gemma: l’infanzia difficile e l’abbandono della mamma/ “E’ finita perchè…”