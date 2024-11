Tra gli amori di Vera Gemma – attrice e noto personaggio televisivo – spicca l’ex fidanzato Jeda: una liaison vissuta molto assiduamente dai telespettatori dato che la prima conoscenza con il produttore musicale risale proprio alla sua presenza quasi fissa in studio quando l’attrice partecipò all’Isola dei Famosi nel 2021. Ai tempi, lo scetticismo era principalmente dedicato alla differenza d’età tra i due; pregiudizio ampiamente scacciato dai diretti interessati nonostante la liaison sia comunque giunta al termine.

Proprio agli albori della liaison, fu proprio Jeda – ex fidanzato di Vera Gemma – a raccontare la genesi del loro amore. “L’ho contattata io per primo su Instagram; abbiamo parlato per ore e ore in videochiamata; mi sono molto affezionato a lei ed è la persona piu speciale che ho in questo momento, ho capito fin da subito che non era una delle tante, stare con una donna più grande è un’esperienza di vita che mi fascia…”. Parole al miele da parte del produttore musicale che sottolineò proprio come la differenza d’età con Vera Gemma non fosse un problema.

Jeda, ex fidanzato di Vera Gemma: l’infanzia difficile per l’abbandono della mamma

Eppure, stando ad un’intervista di alcuni mesi fa di Vera Gemma, pare proprio che il fattore anagrafico abbia inciso sul perchè si sono lasciati. L’attrice, nello studio di Verissimo, raccontò del rapporto pacifico conseguente alla rottura ma mise in evidenza proprio come con l’ex fidanzato Jeda si trovasse su una proiezione di vita differente. “Adesso è un amico, siamo complici e ci vogliamo bene ma lui deve mettersi con una ragazza della sua età. Si tende a diventare troppo amici in questi casi, perché io l’ho guidato nel capire le cose, il rapporto non era paritario”.

Ma chi è Jeda, ex fidanzato di Vera Gemma, a prescindere dalla suddetta liaison? Come anticipato, parliamo di un giovane produttore musicale ma con vissuto particolare e un’infanzia particolarmente difficile. Come racconta Metropolitan Magazine, da piccolo si è ritrovato a vivere solo con il padre; la mamma decise infatti di abbandonarlo portando con sé il figlio minore. Una storia che ovviamente ha segnato il ragazzo ma che al contempo gli ha restituito grande forza e maturità per affrontare la vita.