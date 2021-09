Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria/ “E’ un ingenuo, la gente ormai lo vede come un pervertito”

Vera Miales è la fidanzata di Amedeo Goria, concorrente del Grande Fratello Vip 2021. La modella venezuelana fuori dalla casa continua a sostenere il compagno in tutti i modi possibili; in particolare Vera sui social ha difeso il fidanzato giustificando anche i suoi comportamenti all’intento della casa verso le altre donne. Non solo, Vera ha sottolineato come siano proprio le donne della casa ad istigarlo spingendolo a fare certe cose. Intanto Alfonso Signorini durante la diretta della scorsa puntata ha bacchettato l’ex marito di Maria Teresa Ruta che ha cercato di difendersi, anche se fuori dalla casa in sua difesa c’era proprio Vera. “Caro Amedeo, dolce polpettone mio, sono davvero felice che tu abbia capito che, forse, stavi un po’ esasperando un gioco che, sino ad ora, ha giovato soltanto alle ragazze, a tratti ferendomi” – ha scritto la fidanzata – aggiungendo- “molti non sono riusciti a cogliere la tua ironia, colpevolizzandoti. Hai fatto bene a frenarti, così, adesso, il pubblico potrà finalmente apprezzare la persona straordinaria che sei, senza stupide e inutili distrazioni. Io sarò sempre pronta a difenderti e a sostenerti perché so quanto sei tenero, amorevole e affidabile. Sarò fuori ad aspettarti e con tante novità. Chissà…”.

Vera Miales durante un’intervista rilasciata a Fanpage.it si è soffermata anche su un avvenimento successo all’interno della casa. Amedeo Goria mentre era a letto con Ainett Stevens si è sfilato l’intimo incurante delle telecamere, ma soprattutto della presenza della donna. Un gesto che non è piaciuto al pubblico del GF VIP, ma neppure agli addetti ai lavori. La stessa fidanzata non ha gradito il comportamento del fidanzato: ” è un gesto sbagliato, anzi sbagliatissimo, non avrebbe dovuto farlo. Ma non lo ha fatto con perversione. La gente ormai lo vede come un pervertito. È stato ingenuo, non ci ha pensato”.

La modella ha poi confessato di seguire h24 il suo amato Amedeo e di non perdersi nemmeno un momento . “Vado a dormire quando va a dormire Amedeo. Non mi faccio sfuggire nulla. Passo dalla regia 1 alla regia 2. Sono anche incaz**ta, un mix di emozioni. Tra l’amore e l’odio” – ha detto la modella che qualora il fidanzato dovesse superare il limite è pronta a tutto, anche entrare nella casa. “Se mi incaz** devono blindare la casa perché io sfondo il muro per entrare là dentro” – ha sottolineato la modella moldava.

