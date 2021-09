Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria lo “minaccia”/ “Frena i tuoi bollenti spiriti, abbi rispetto”

Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria, una settimana dopo l’inizio del Grande Fratello Vip 2021, manda un messaggio al compagno esortandolo ad avere rispetto per il loro rapporto. Tutto è nato dalla vicinanza di Amedeo ad Ainett Stephens. La bellezza della coinquilina ha conquistato Amedeo che, in questi primi giorni di permanenza nella casa, si è lasciato andare a complimenti, abbracci e attenzioni varie. Un atteggiamento che sta infastidendo Vera che, da casa, attraverso i social, avvisa il compagno. Attraverso uno sfogo pubblicato su Instagram, Vera spiega di essere stanca dell’atteggiamento di Goria.

Amedeo Goria toglie le mutande nel letto con Ainett Stephens/ Lei "Datti una calmata"

“Adesso calmati un attimino e abbi rispetto del nostro rapporto, frenando i tuoi bollenti spiriti”, ha fatto sapere tramite i social non nascondendo di essere infastidita dall’atteggiamento del compagno.

Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria: confronto in arrivo?

Amedeo Goria è sicuramente uno dei protagonisti di questi primi giorni di Grande Fratello Vip 2021. Il suo atteggiamento nei confronti di Ainett Stephens, tuttavia, ha scatenato anche la polemica sui social che ha spinto Guenda Goria ad intervenire. Anche la fidanzata Vera lo ha sempre difeso, ma nelle scorse ore ha esortato il gironalista a controllarsi e a fare un passo indietro.

Guenda Goria difende il padre Amedeo Goria/ "Toglie le mutande: e lo scandalo?" e su Ainett Stephens...

“Stai esagerando! Non continuare oppure faremo i conti quanto prima e rischi che non mi troverai più quando uscirai”, ha fatto sapere Vera. Nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 2021, dunque, ci sarà un ifuocato confronto tra Amedeo Goria e la fidanzata Vera? In attesa di scoprirlo, Vera ha anche esortato Ainett Stephens a non provocarlo: “ “Cara Zainett, adesso basta! Basta provocare, perchè Amedeo è pur sempre un uomo”.

LEGGI ANCHE:

Perchè Amedeo Goria gira in mutande al Grande Fratello Vip?/ Fidanzata Vera Miales "è colpa mia ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA