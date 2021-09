Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria/ Lei pronta per un figlio ma lui…

Chi è Vera Miales?

Qualcuno potrebbe pensare che Amedeo Goria sia corso ai ripari in vista della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2021, altri ancora credono nella sua fama di conquistatore e quindi sono convinti che la bella Vera Miales sia solo un’altra delle sue vittime. Fatto sta che proprio lei è la giovane fidanzata dell’ex marito di Maria Teresa Ruta e che per ben cinque volte al giorno, nonostante i trentuno anni di età di differenza, fa l’amore con il compagno, almeno secondo quanto lui stesso ha rivelato alle pagine del settimanale Nuovo parlando della modella. Questa sera Amedeo Goria entrerà nella casa più spiata d’Italia e dovrà tenere a freno questa sua passione e lei, fuori, sola e sconsolata, dovrà fare lo stesso, siamo sicuri che ci riuscirà o inizieranno a pubblicare le sue foto in compagnia di altri uomini?

Vera Miales presto mamma grazie ad Amedeo Goria?

Il trash sicuramente è servito ma per tutti coloro che non conoscono Vera Miales, cerchiamo di capire insieme cosa fa nella vita quando non è al fianco del suo neo compagno. Classe 1984, nata in Moldavia, la Miales ha trentasei anni e nella vita fa la modella e influencer. Della sua vita non si conosce molto ma siamo sicuri che nelle prossime settimane si inizierà a scavare bene non solo per cercare notizie sulla sua famiglia ma anche sui suoi ex che potrebbero spuntare all’improvviso. Le rivelazioni di Amedeo Goria siamo sicuri che accenderanno i riflettori sulla giovane compagna che, proprio come lui stesso ha confermato, nei mesi scorsi, pensava di essere rimasta incinta.

A quanto pare lei ha avanzato la proposta di diventare genitori ma lui ha declinato l’invito perché il capitolo paternità è ormai chiuso da un po’. Come se non bastasse, l’ex di Maria Teresa Ruta, ha chiarito anche il fatto che per lui la fedeltà è una sorta di optional e quindi non rinuncerà alla sua voglia di conquistare quando una donna lo colpisce, lo farà anche in casa sotto la luce dei riflettori?

