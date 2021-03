Vera Miales piange per Amedeo Goria: “Perché non mi difendi?”/ Spuntano altre donne!

Tornano a far discutere le vicende amorose di Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta torna ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 insieme alla sua nuova presunta fidanzata Vera Miales. Tra i due parte una nuova discussione nata dall’intrusione nella loro conoscenza di altre donne. Una di queste è Katia Zaia che ha rilasciato un’intervista a Novella2000 dichiarando di essere il vero interesse attuale di Goria.

“Io di amicizie ne ho tante, possono spuntare come funghi! – ha spiegato Amedeo – Se volevo solo Katia? Non mi risulta! Ma io sono un tipo molto socievole… Voglio bene anche a lei!” Il giornalista ha comunque chiarito che “Io comunque non voglio fidanzamenti ufficiali perché sono un po’ così, però con Vera sono sicuramente predisposto…”

Le brutte sorprese per Vera Miales non sono però finite qui. Anche Amber Hope è tornata a parlare del suo rapporto con Amedeo Goria e, a Pomeriggio 5, gli ha inviato un video messaggio: “Sono qua per dirti che se in questi giorni mi hai sentito più fredda, frenata, è perché non voglio fare il terzo incomodo. Il triangolo no…” C’è però chi, come il giornalista Francesco Fredella, lancia il dubbio: “Non è che sono solo alla ricerca di visibilità?” Tuttavia, di fronte a queste continue intrusioni di altre donne, la Miales non riesce a mantenere la calma: “Io sono buona ed educata però non ho un tatuaggio sulla faccia con scritta ‘fess*’. Ma poi tutte queste ragazze come fanno a frequentarlo che ci sono le zone rosse?” Durante la pubblicità, a fine trasmissione, Amedeo e Vera hanno poi litigato ed è stata la D’Urso a svelare che la donna lo ha accusato di non difenderla in studio quando poi, arrivati a casa, le chiede sempre scusa. In lacrime, Vera ha infine ribadito di non recitare con lui e di soffrire realmente di fronte a questi comportamenti.

