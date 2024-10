Verdiana Zangaro è tra le indiscusse regine di Tale e Quale Show 2024. La cantante, ex di Amici, dopo il terzo posto della scorsa puntata con l’imitazione di Mariah Carey è pronta a riprendersi la vetta della classifica! Questa settimana, infatti, la cantante è chiamata a vestire i panni di Christina Aguilera, la cantautrice, attrice, produttrice discografica, ballerina e modella che con le sue canzoni ha segnato la storia della musica pop internazionale.

Una prova non semplice per Verdiana, anche se sulla carta ci sono tutti i presupposti per una grande riuscita. A cominciare dalla somiglianza tra le due cantanti senza dimenticare la potentissima voce di cui è dotata Verdiana che si è fatta sentire in tutta la sua forza e bellezza durante le precedenti puntate di Tale e Quale. Sarà l’occasione giusta per tornare a vincere la puntata dopo le imitazioni di Antonella Ruggiero e Celine Dion?

Verdiana Zangaro: da Tale e Quale Show al nuovo singolo

Nonostante l’impegno di Tale e Quale Show 2024 e le tante prove, Verdiana Zangaro è tornata alla musica con il nuovo singolo “Maledetto Logico” pubblicato con La Deva. Intervistata da Inside Music, la giovane cantante ha detto : “è un pezzo scritto da me, nato da un mio viaggio a Parigi. Durante delle passeggiate notturne sugli Champs-Élysées ho avuto l’occasione di riflettere e ripercorrere le immagini di una storia che appartiene al passato. Una storia che mi è tornata in mente”.

L’uscita del singolo è arrivata in concomitanza con la sua partecipazione a Tale e Quale Show dove sta dimostrando tutto il suo grandissimo talento. “Tale e Quale è molto faticoso, ma è una bellissima esperienza che mi mette alla prova” – ha detto Verdiana precisando – “sono una persona curiosa, che ama superare i propri limiti e devo dire che questa trasmissione mi sta facendo provare questa sensazione”.

