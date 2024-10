La voce di Verdiana Zangaro sta conquistando pubblico e giuria a Tale e Quale Show 2024. Dopo aver conquistato, meritatamente, la vittoria con l’imitazione di Celine Dion, la ex cantante di Amici è pronta a bissare il successo con l’imitazione di Lady Gaga. Non è da tutti imitare Lady Germanotta, la cantautrice che nel corso degli ultimi anni ha saputo imporsi a livello mondiale come la nuova regine del pop offuscando anche l’immagine di Madonna. Per Verdiana una nuova difficilissima prova, visto che Lady Gaga è un vero animale da palcoscenico capace di conquistare l’attenzione del pubblico.

Giulia Penna imita Anna Tatangelo a Tale e Quale Show 2024/ Social: "meritava di più con Taylor Swift!"

Riuscirà Verdiana a convincere nuovamente pubblico e giuria con la sua personalissima imitazione di Lady Gaga? I presupposti ci sono tutti, ancor di più se dovesse esibirsi sulle note di “Shallow”, una delle ballad più belle degli ultimi anni con cui la Gaga ha vinto anche il Premio Oscar!

Verdiana Zangaro e l’imitazione di Celine Dion a Tale e Quale Show 2024

Verdiana Zangaro ha convinto tutti nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024 con una splendida e potentissima imitazione di Celine Dion. Un trionfo per la cantante di Amici che ha conquistato il cuore del pubblico in studio che l’ha omaggiata con tanto di standing ovation. Complimenti da parte di tutta la giuria, a cominciare da Katia Follesa: “ma che devo dire: ha incantato, sei bravissima”. Anche Giorgio Panariello è rimasto impressionato dalla potenza vocale della giovane interprete: “è stata un’esibizione emozionante, ma ti sei approcciata ad una delle canzoni più difficili di Celine Dion”.

Thomas Bocchimpani imita John Travolta a Tale e Quale Show 2024/ Non convince ancora la giuria

Applausi da Alessia Marcuzzi: “mi sono commossa, tu hai una voce che è da perdere la testa. Sei una bomba”. Infine è la volta di Cristiano Malgioglio che si è complimentato per la prova “Celine Dion ha una voce come se io conoscessi il paradiso, ha una voce immensa, meravigliosa. Quando canta fa vibrare il cuore, mi ha impressionato la tua estensione, non hai fatto una stonatura”. Anche i social sono impazziti dopo l’imitazione di Verdiana di Celine Dion. “Finalmente i diritti di Verdiana vengono riconosciuti, vittoria meritatissima” – ha scritto un utente su X, mentre un altro ha sottolineato – “non avevo dubbi. Nonostante io abbia seguito amici anche dopo di te nessuno mi ha dato quei brividi che solo tu mi trasmetti. Obiettivamente, #Verdiana ha fatto la migliore interpretazione!”. E infine: “l’incredibile bellezza dell’esibizione di #Verdiana che riesce a somigliare alla irraggiungibile e divina #CelineDion su una delle sue canzoni memorabili, “All by myself”.

Brava davvero, complimenti!”.

Justine Mattera imita Rita Pavone a Tale e Quale Show 2024/ Giuria prevenuta nei suoi confronti?

Ecco l’imitazione di Verdiana Zangaro nei panni di Celine Dion a Tale e Quale Show 2024: