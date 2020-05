Veretout al Napoli?/ Calciomercato, l’agente: “Non lo escludo”, ma deciderà la Roma

Pubblicità

“Non escludo che Jordan Veretout possa approdare al Napoli la prossima estate”: lo ha detto Mario Giuffredi, procuratore del centrocampista francese, come riportato da SportMediaset. L’attuale calciatore della Roma è un obiettivo concreto per il centrocampo? Sembrerebbe di sì, ma come abbiamo già detto nei giorni scorsi Gennaro Gattuso deve realmente capire come impostare la sua mediana per la stagione 2020-2021. Allan partirà, ormai è quasi una certezza; si libererà un posto, ma ricordiamo che a gennaio il Napoli si era già sostanzialmente cautelato andando a prendere due giocatori come Diego Demme e Stanislav Lobotka. Quest’ultimo al momento si è visto poco ma per il futuro sarà un prospetto davvero importante, l’ex capitano del Lipsia invece ha avuto un impatto straordinario con la nostra Serie A (trovando anche il primo gol) e naturalmente sarà una certezza per i partenopei che verranno.

VERETOUT AL NAPOLI?

A lui bisogna aggiungere Fabian Ruiz e Piotr Zielinski: per Gattuso sono insostituibili, dunque il centrocampo del Napoli sarebbe costruito con loro due a operare sulle mezzali e Demme davanti alla difesa in qualità di distributore della manovra. Lobotka sarebbe la prima alternativa al tedesco; servirebbe ovviamente qualche cambio di sostanza sugli interni, ma Veretout a quel punto sarebbe di fatto un lusso poco sostenibile. Il francese arriverebbe alla corte del nuovo allenatore per giocare, non certo per passare la maggior parte delle partite a chiedersi quanti minuti gli verranno concessi; del resto nella Roma, una squadra che è ancora in corsa per un posto in Champions League, è diventato rapidamente il punto fermo del centrocampo e Paulo Fonseca gli ha consegnato le chiavi della squadra. Regista diverso da Demme per caratteristiche, tecnicamente potrebbe giocare insieme a lui ma questo naturalmente andrebbe a togliere spazio a uno degli elementi di cui abbiamo parlato.

La scorsa estate il Napoli aveva provato a prendere Veretout: c’era stato un abboccamento concreto con la Fiorentina ma, come spiegato dall’agente, i tempi tecnici per completare l’operazione non erano maturati. Allora però le cose erano diverse, a cominciare dal fatto che in panchina c’era Carlo Ancelotti che aveva un’altra idea di calcio; l’arrivo del francese alla corte di Gattuso in questo momento potrebbe e dovrebbe dipendere da altre cessioni di lusso, ma sia Fabian Ruiz che Zielinski non sembrano in procinto di muoversi. A meno che Barcellona o Real Madrid, che sono sempre state interessate, non decidano davvero di presentare un’offerta per lo spagnolo: fosse così, il Napoli potrebbe anche realizzare una plusvalenza e non andrebbe a impegnare tutto il tesoretto per il regista della Roma, che in questo momento viene valutato intorno ai 20 milioni. Operazione in stand-by anche perché, tra le altre cose, bisogna capire se la società giallorossa abbia intenzione di vendere un giocatore che è stato tra i migliori sotto la guida di Fonseca, due mesi fa lo stesso Giuffredi aveva negato questa possibilità ma ora ha detto altro…



