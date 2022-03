Verissimo, anticipazioni domenica 27 marzo/ Ospiti le nemiche amiche Soleil-Sophie

Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo a partire dalle ore 16.30 su Canale 5, come sempre, condotto dalla brillante Silvia Toffanin. Durante la puntata di oggi, domenica 27 marzo marzo 2022, come confermato dalle anticipazioni, ci saranno tanti ospiti che si racconteranno alla conduttrice, tra presente, passato e futuro. Alcuni di loro siederanno per la prima volta in assoluto nel salotto di Verissimo.

Andiamo dunque a scoprire chi intervisterà oggi pomeriggio Silvia Toffanin. Dalle anticipazioni apprendiamo che farà la sua apparizione in studio la mitica Donatella Rettore, fresca di un’esperienza frizzante al Festival di Sanremo 2022 insieme a Ditonellapiaga. Per la prima volta, inoltre, vedremo Kledi Kadiu e la moglie Charlotte per condividere con il pubblico il difficile momento che stanno vivendo.

Ospiti Verissimo: Soleil Sorge e Sophie Codegoni si raccontano da Silvia Toffanin

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo ci saranno anche Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che racconteranno le loro sensazioni dopo essersi dapprima avvicinate e poi scontrate al Grande Fratello VIP. Le due gieffine hanno vissuto un rapporto turbolento all’interno della casa più spiata di Italia e hanno concluso il loro percorso con grande freddezza l’una nei confronti dell’altra.

Soleil, Sophie ma non solo. Sempre dal “Grande Fratello Vip” una bellissima intervista alla cantante Katia Ricciarelli, un personaggio forte ed estremamente divisivo. Nel vis a vis con la Toffanin, infine, troveremo anche l’ex miss Italia Manila Nazzaro, pure lei reduce dall’esperienza nel reality condotto da Signorini. Appuntamento fissato a partire dalle 16.30 su Canale 5.

