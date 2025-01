Verissimo, anticipazioni puntata di oggi, domenica 5 gennaio 2025: flashback con Gerry Scotti e Eleonora Abbagnato

Nonostante le vacanze di inizio anno, Verissimo non ci lascia soli! Su Canale 5 arriva un weekend che riproporrà i momenti più belli del 2024. Il format racconterà le interviste più belle dei personaggi del mondo dello spettacolo, nonchè quelli che hanno stupito ed emozionato di più il pubblico grazie ai loro racconti di vita. Passiamo dunque a scoprire chi saranno gli ospiti di di Verissimo oggi domenica 5 gennaio 2025, prima dell’inizio della nuova stagione di uno dei programmi più amati di Canale 5.

Secondo le anticipazioni di Verissimo – Le Storie, si partirà con la messa in onda dell’intervista di Gerry Scotti, celebre conduttore amatissimo dal pubblico. Il presentatore racconterà i suoi successi in ambito televisivo e farà un bilancio della sua vita e della sua carriera. Dopo di lui Eleonora Abbagnato, la ballerina dall’incredibile storia racconterà il modo in cui gestisce la sua vita privata e il suo impegno con la danza. Oggi, la professionista è diventata direttrice del Teatro dell’Opera di Roma.

Ospiti Verissimo oggi 5 gennaio 2025: Katia Follesa e Valeria Graci si raccontano

Ritorna anche oggi domenica 5 gennaio 2025 una nuova puntata di Verissimo, con le interviste più belle della scorsa stagione. Quale modo migliore di iniziare l’anno se non con un riassunto delle ospitate migliori? Oltre a Gerry Scotti e Eleonora Abbagnato vedremo anche Katia Follesa e Valeria Graci, le quali, insieme sin dai tempi del debutto con Zelig, racconteranno come è cresciuta la loro amicizia e il loro rapporto nel corso degli anni. Non solo, oggi domenica 5 gennaio verrà riproposta anche l’intervista di Gianni Sperti. Il celebre opinionista di Uomini e Donne si racconterà a tutto tondo svelando alcuni segreti sulla sua vita privata.

Le belle notizie non finiscono qui! Nella puntata di Verissimo – Le Storie, rivedremo anche la confessione di Asia Argento. La sua intervista dello scorso anno è stata molto amata dal pubblico data la schiettezza e la sincerità dell’attrice mamma di Anna Lou Castoldi nel raccontare la sua vita. Oltretutto, si lascerà andare anche sul caso Morgan, suo ex marito e accusato di stalking da una fidanzata. Infine farà il suo ingresso anche Benedetta Rossi, uno dei personaggi più amati del mondo della televisione. Amante della cucina, ha costruito un vero e proprio impero grazie ai suoi programmi, ai suoi libri e ai social. Cosa ci svelerà? Appuntamento con la nuova puntata emozionante di Verissimo – Le Storie!

Dove vedere Verissimo in diretta e streaming

Per vedere la nuova puntata di Verissimo oggi domenica 5 gennaio 2025 basta collegarsi alle ore 16.15 su Canale 5. Per chi volesse riguardare la puntata o vederla in streaming, la piattaforma Mediaset Infinity mette a disposizione tutti gli episodi dello show di Silvia Toffanin.