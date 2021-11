Verissimo anticipazioni e ospiti 13 novembre/ Ospite per la prima volta Nino D’Angelo

Questo pomeriggio andrà in onda come ogni sabato il primo dei due appuntamenti con Verissimo presentato, come sempre, da Silvia Toffanin su Canale 5 a partire dalle 16:30. Tra i tanti ospiti che si alterneranno all’interno del salotto Mediaset ci saranno Lorella Cuccarini, Loredana Bertè e per la prima volta ospite del programma Nino D’Angelo. Spazio anche allo sport con Simone Barlaam, e alla storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani.

VERISSIMO, 7 NOVEMBRE/ RED CANZIAN: “Mio papà mi ha insegnato a sorridere”

Dopo essere stati ospiti da Silvia Toffanin Raimondo Todaro e Veronica Peparini, è il turno adesso di Lorella Cuccarini che parlerà della sua esperienza all’interno del talent di Maria De Filippi in panni completamente nuovi. Loredana Bertè ai microfoni di Verissimo si racconterà parlando della sua longeva carriera all’interno della musica italiana e dei suoi progetti futuri dopo la pubblicazione del suo nuovo album.

Silvia Toffanin/ Piersilvio Berlusconi e il "caso del matrimonio"

Nino D’Angelo ospite per la prima volta in assoluto a Verissimo

Per la prima volta in assoluto ci sarà ospite Nino D’Angelo che si racconterà come mai prima d’ora approfondendo anche i motivi che l’hanno spinto, ormai 35 anni fa, ad abbandonare Napoli a seguito di alcune minacce subite dalla sua famiglia. Non solo arte e musica, questo pomeriggio a Verissimo ci sarà anche spazio per l’amore: quello tra l’ex vincitore del Grande Fratello Vip 2021 Tommaso Zorzi e l’ex ballerino di Amici 2020 Tommaso Stanzani che sveleranno qualche retroscena sulla loro storia d’amore.

Spazio anche allo sport con il nuotatore Simone Barlaam, campione paralimpico di Tokyo 2020 nei 50 metri stile libero che oggi a Verissimo racconterà la sua esperienza alle olimpiadi dopo tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare tra gli allenamenti e il disagio fisico.

Piersilvio Berlusconi, marito Silvia Toffanin e figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentini/ "Sono in tv grazie.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA