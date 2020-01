Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 18 gennaio: da Mihajlovic a Michele Bravi

ANTICIPAZIONI VERISSIMO 18 GENNAIO

Sabato 18 gennaio, alle 16 su canale 5, appuntamento imperdibile con Verissimo. Silvia Toffanin regalerà momento emozionante al proprio pubblico ospitando Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna racconterà per la prima volta in tv la sua battaglia contro la leucemia che lo ha colpito nei mesi scorsi e che lo ha portato a subire un trapianto. Da quel giorno sono passati più di due mesi. Mihalovic ha ripreso in mano la propria vita non perdendo mai la speranza. Circondato dall’affetto della sua famiglia e supportato dalla forza della moglie Arianna che sta combattendo con lui, il tecnico aprirà il suo cuore svelando le paure provate in quello che è stato il periodo più brutto della sua vita. Recentemente, insignito del ‘Premio Coraggio 2019‘, Mihajlovic ha dichiarato: “Per me è sempre stato più importante essere giudicato come uomo, che come calciatore”.

MICHELE BRAVI A VERISSIMO DOPO L’INCIDENTE

Era il 22 novembre 2018 quando Michele Bravi partecipò per l’ultima volta a Verissimo. Quel giorno, dopo aver rilasciato a Silvia Toffanin un’intervista che non è mai andata in onda, il cantante fu coinvolto in un incidente in seguito al quale una donna perse la vita. Da quel momento, Michele Bravi si è chiuso in un silenzio assoluto. Recentemente, però, è tornato a cantare. Lo scorso ottobre, infatti, è tornato ad esibirsi dal vivo con 4 date sold out al Teatro San Babila di Milano. Inoltre, è stato anche ospite di Fiorello a Viva Raiplay. Questo pomeriggio, però, si racconterà come non faceva da tempo ai microfoni di Silvia Toffanin parlando per la prima volta del dolore per l’incidente e di quanto sia profondamente cambiata la sua visione della vita dopo quel terribile giorno.

IVA ZANICCHI E CRISTIANO MALGIOGLIO A VERISSIMO IL 18 GENNAIO

Nel salotto di Verissimo, in questa nuova puntata, tornerà Cristiano Malgioglio. Il paroliere, dopo la toccante intervista dello scorso novembre nel corso della quale ha pianto ricordando la mamma, si racconterà nuovamente ai microfoni di Silvia Toffanin svelando anche i suoi numerosi progetti professionali. Per festeggiare con il proprio pubblico un traguardo importante, infine, ci sarà anche Iva Zanicchi. Cantante, attrice e conduttrice, con una vita ricca di aneddoti da raccontare, la Zanicchi brinderà ai suoi 80 anni nel corso dei quali ha vissuto momenti indimenticabili sia privati che professionali.



