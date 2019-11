Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 2 novembre: Celentano, Iva Zanicchi, Melissa Satta, Bruno Barbieri

ANTICIPAZIONI VERISSIMO 2 NOVEMBRE 2019

Puntata imperdibile quella di Verissimo, in onda sabato 2 novembre, alle 16 su canale 5. Nel corso delle varie edizioni, nel salotto di Silvia Toffanin, si sono raccontati i personaggi più importanti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica italiana, ma per la prima volta, a parlare davanti al pubblico della trasmissione di canale 5 sarà Adriano Celentano. Indiscusso protagonista della televisione, della musica e del cinema italiano, Adriano Celentano, dal 7 novembre, tornerà in tv con Adrian, lo show che andrà in onda in prima serata su canale 5 che riparte dopo la sospensione dovuta al suo stato di salute. Per il grande ritorno del Molleggiato, Silvia Toffanin ha fatto un’incursione nello studio dove si stanno svolgendo le prove riuscendo a strappare un’intervista ad uno degli artisti più amati dagli italiani.

VERISSIMO, TUTTI GLI OSPITI DI OGGI

Saà una puntata ricca di ospiti quella di Verissimo in onda in questo primo sabato di novembre. Oltre ad ascoltare le dichiarazioni di Celentano, i telespettatori potranno continuano ad ascoltare la storia della vita di Iva Zanicchi che torna nel salotto di Silvia Toffanin per rilasciare nuovi dettagli su quella che è stata la sua vita privata e professionale. Spazio, poi, al racconto di vita di Melissa Satta che, dopo essere tornata con il marito Kevin Prince Boateng, svelerà i motivi che l’avevano spinta a chiudere il matrimonio nonchè le cause che le hanno fatto cambiare idea. L’intervista di coppia della settimana, invece, ha come protagonisti due grandi comici che, nella vita, sono due persone innamorate e molto unite ovvero Katia Follesa e Angelo Pisani. Infine, a raccontarsi come mai ha fatto finora, sarà uno chef stellato come Bruno Barbieri.

LE DICHIARAZIONI DI MELISSA SATTA

Bellissima, felice e innamorata, Melissa Satta racconta a Silvia Toffanin i segreti del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng con cui ha ritrovato l’armonia di una volta dopo una separazione. “La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento, perché una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio”, ha spiegato l’ex velina. Oggi, la crisi è superata e la Satta ammette di essere felice e di voler dare un fratellino al figlio Maddox anche se non nell’immediato: “Oggi sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA