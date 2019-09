Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 21 settembre: da Andrea Damante a Giulia Michelini

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA DI VERISSIMO

Grandi ospiti nel salotto di Verissimo nella seconda puntata della nuova edizione in onda oggi, sabato 21 settembre. Nel salotto di Silvia Toffanin, per rispondere alle dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana da Giulia De Lellis sulla loro storia d’amore, oggi finita e raccontata nel libro “Le corna stanno bene su tutto”, arriva Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi tra i deejay più richiesti, replica all’ex fidanzata. Damante, infatti, a Silvia Toffanin ha smentito la De Lellis affermando che la causa della rottura non è stato il tradimento, ma il mancato trasporto. “Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti”, ha spiegato. Ma Damante non è l’unico ospite della puntata. Andiamo a scoprire tutti gli altri.

VERISSIMO: GLI OSPITI DEL 21 SETTEMBRE 2019

Prima di tornare in tv come concorrente di Amici Celebrities, Emanuele Filiberto di Savoia racconta a Verissimo l’ultimo periodo della sua vita svelando i motivi che l’hanno convinto ad accettare di partecipare alla prima edizione del nuovo format ideato da Maria De Filippi. Nel salotto del programma di canale 5, poi, Adriana Volpe racconta per la prima volta la sua verità dopo la chiusura del programma Mezzogiorno in famiglia che ha condotto fino alla scorsa stagione televisiva. E ancora Giulia Michelini tornata, per la gioia del pubblico che la aspettava da tempo, ad indossare nuovamente i panni del suo personaggio più famoso overo Rosy Abate.

VERISSIMO, LA RIVELAZIONE DI FRANCESCA PICCININI

La regina della pallavolo italiana, Francesca Piccinini, annuncia il suo addio allo sport che le ha regalato tantissime gioie nel salotto di Verissimo. “Sono qui per annunciare che non giocherò più a pallavolo, mi ritiro. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni”, ha spiegato emozionata. “Mi mancheranno le sensazioni prima delle partite e l’adrenalina dopo le vittorie ma le cercherò in qualcos’altro. Sono ancora un po’ frastornata ma credo sia la decisione più giusta”, aggiunge. Una decisione sofferta quella della Piccinini che ora spera di poter diventare mamma: “Vorrei ma è dura trovare la persona con cui fare una famiglia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA