Verissimo anticipazioni e ospiti 30 ottobre/ Raffaella Fico, Nancy Brilli, Ronn Moss, Simona Cavallari

In onda questo pomeriggio il primo dei due appuntamenti del weekend con Verissimo, condotto come sempre da Silvia Toffanin su Canale 5 alle ore 16:30. Questo pomeriggio gli ospiti dello show saranno: Silvia Toffanin, Nancy Brilli e Simona Cavallari, protagonista della fiction “Storia di una famiglia perbene” in onda a partire dal 3 novembre, direttamente dal Grande Fratello Vip ospite in studio Raffaella Fico e gli atleti paralimpici Stefano Raimondi e Giulia Terzi.

Nancy Brilli si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin per parlare sia della sua vita lavorativa coronata da tanti successi e soddisfazioni in ambito cinematografico che della sua vita privata, raccontando un po’ di se al pubblico per permettergli di conoscerla al meglio. Ospite della puntata anche Gaia, la giovane cantante di successo reduce da Amici di Maria de Filippi che racconterà a tutti il suo nuovo disco Alma.

Non solo Gaia tra gli ospiti musicali di questa puntata di Verissimo, Silvia Toffanin intervisterà anche Ronn Moss che nel corso della sua carriera ha dato modo di farsi conoscere dal pubblico non solo come attore nei panni di Ridge a Beautiful, ma anche come cantante. Spazio questo pomeriggio anche per Simona Cavallari, uno dei volti più apprezzati della fiction italiana per presentare il suo nuovo lavoro Storia di una famiglia per bene.

Ospite di questo pomeriggio anche Raffaella Fico, direttamente dagli studi di Canale 5 per raccontare tutti i dettagli della sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Infine il momento sportivo con Stefano Raimondi e Giulia Terzi, la coppia di atleti paralimpici che questa estate ha conquistato la medaglia d’oro a Tokyo 2020.

