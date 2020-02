VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 29 febbraio: da Elodie a Clizia Incorvaia

Sabato 29 febbraio, alle 16 su canale 5, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di Verissimo. Dopo la scorsa puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 2.494.000 spettatori (19.22%) e che ha visto la partecipazione di Samantha De Grenet, Levante, Massimo Ciavarro, Alketa Vejsiu, Elettra Lamborghini e Serena Enardu, il nuovo appuntamento di Verissimo sarà altrettanto ricco di ospiti. Reduce dal grande successo ottenuto sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2020, a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin sarà Elodie Di Patrizi. La cantante di Andromeda, oltre a parlare delle emozioni vissute sul palco dell’Ariston, si racconterà a 360 gradi parlando anche della storia d’amore con Marracash che la rende estremamente felice. Gli ospiti, però, non si fermano ad Elodie. Andiamo a scoprire tutti i nomi.

VERISSIMO: CLIZIA INCORVAIA, PAGO E SERENA ENARDU OSPITI DEL 29 FEBBRAIO

Grande spazio al Grande Fratello Vip 2020 nella nuova puntata di Verissimo. Dopo essere stata squalificata per le parole dette ad Andrea Denver, Clizia Incorvaia, a Silvia Toffanin, racconterà le emozioni vissute durante le settimane di permanenza nella casa più famosa d’Italia svelando i propri sentimenti per Paolo Ciavarro con cui ha iniziato una storia d’amore sotto le telecamere e che continuerà quando il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro uscirà dalla casa. Spazio, poi, a Pago che è stato eliminato perdendo la sfida al televoto con Licia Nunez. Il cantante sarà accompagnato da Serena Enardu con cui sta ricostruendo un amore lungo otto anni e che ha recentemente attraversato una vera tempesta.

GLI ALTRI OSPITI DELLA PUNTATA DEL 29 FEBBRAIO DI VERISSIMO

Nel salotto di Verissimo, in quest’ultimo sabato di febbraio, arriveranno quattro donne di canale 5. Ai microfoni di Silvia Toffanin parlerà così Barbara D’Urso che, ogni giorno, entra nelle case degli italiani per informarli e intrattenerli anche con argomenti più leggeri e Federica Panicucci a cui è affidato lo stesso compito all’interno dello spazio di Mattino 5. Ci saranno, inoltre, Alessandra Viero che affianca Gialuigi Nuzzi a Quarto Grado e il volto del Tg5 Cesara Buonamici. Sarà, dunque, una puntata ricchissima e prevalentemente femminile quella di Verissimo in onda oggi con Silvia Toffanin pronta ad emozionarsi e ad ascoltare tutto ciò che le racconteranno i suoi ospiti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA