Verissimo/ Anticipazioni e ospiti: Giulia De Lellis e Andrea Damante raccontano il ritorno di fiamma

Sabato 11 aprile, alle 16 su canale 5, torna l’appuntamento con Verissimo. Quello odierno sarà un appuntamento imperidibile per i fans di Giulia De Lellis che torneranno ad ascoltare la loro beniamina in tv. L’influencer, al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante, sarà la protagonista di un videomessaggio. Nel filmato inviato alla redazione del programma condotto da Silvia Toffanin, Giulia racconterà come sta trascorrendo la sua quarantena. Toccherà, poi, ad Andrea Damante il quale, in un filmato successivo girato a Roma e che avrà lo stesso sfondo di quello della De Lellis, confesserà che sta trascorrendo la quarantena in dolce compagnia. Sarà la prima uscita televisiva per i Damellis dopo i rumors sul loro ritorno di fiamma.

GAIA GOZZI E PAOLA DI BENEDETTO A VERISSIMO

La puntata pasquale di Verissimo continuerà con Gaia Gozzi e Paola Di Benedetto, rispettivamente vincitrice del serale di Amici 2020 e del Grande Fratello Vip 2020. Sia Gaia che Paola saranno le protagoniste dei videomessaggi con cui racconteranno le emozioni provate durante il loro rispettivo percorso ad Amici e al Grande Fratello Vip. Inoltre, questa settimana, si uniranno al coro virtuale #ImagineForVerissimo: Al Bano, Alessio Boni che, diventato da pochi giorni papà per la prima volta, mostrerà al pubblico della trasmissione di canale 5 il suo piccolo Lorenzo, Arianna Bergamaschi, Gaia Gozzi, Nyv e Giovanni Caccamo.

PAOLO BONOLIS TRA LE STORIE DI VERISSIMO

Come accaduto da quando le registrazioni sono state sospese per l’emergenza coronavirus, anche queste settimane, durante “Verissimo – Le storie” saranno riprooste alcune delle interviste che sono piaciute di più al pubblico. Questa settimana, i telespettatori di canale 5 avranno così modo di riascoltare le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Silvia Toffanin da Paolo Bonolis e dalla moglie Sonia Bruganelli. Spazio, poi, a Francesco Renga che è stato protagonista di un’intervista nel corso della quale ha anche parlato del rapporto con l’ex Ambra Angiolini e dei loro figli. E ancora Alessandra Amoroso ed Amanda Lear.



