Verissimo/ Anticipazioni puntata 28 maggio 2022, ospiti: Ida Platano, Iva Zanicchi e…

Verissimo, la puntata di oggi 28 maggio 2022: anticipazioni

La trasmissione Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, si prepara a chiudere i battenti in vista dell’ultima puntata della stagione, in programma proprio nel pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio 2022. Per la padrona di casa si è trattato di un anno particolarmente impegnativo dal momento che nella prima parte della stagione è stata impegnata per l’intero weekend, il sabato e la domenica. In attesa della prossima stagione tv, quest’oggi la Toffanin saluterà il suo pubblico augurando buone vacanze estive insieme ad una nuova carrellata di ospiti super interessanti.

Secondo le anticipazioni di Verissimo, farà il suo ingresso nel salotto pomeridiano del sabato di Canale 5, a partire dalle ore 16.10 circa, Ida Platano. Lei è la storica dama del trono over di Uomini e Donne, in queste ultime settimane al centro dell’attenzione per via del presunto ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri, l’uomo con il quale ha avuto una intensa e turbolenta storia d’amore, nata proprio nel programma di Maria De Filippi e terminata ad un passo dalle nozze. Il ritorno nel dating show di Canale 5 del cavaliere ha riacceso i sentimenti di entrambi ma l’uomo a quanto pare continua ad essere confuso ed indeciso. La dama questo pomeriggio si racconterà a cuore aperto, spiegando con molta probabilità i suoi reali sentimenti per Riccardo.

Tutti gli ospiti di Verissimo: da Magnini e Palmas a…

La puntata finale di Verissimo di oggi 28 maggio 2022 sarà ricchissima di ospiti e volti noti. Dopo le vicende sentimentali di Ida Platano, si passerà ai protagonisti della fiction, a partire da Claudio Santamaria. L’attore sarà tra i protagonisti de L’Ora – Inchiostro contro piombo, la nuova fiction di Canale 5 in onda dal prossimo 8 giugno e che racconta il lavoro del quotidiano siciliano nel quale lavorò per molti anni anche la fotografa Letizia Battaglia.

Ci sarà anche una grande protagonista della musica tra gli ospiti odierni di Verissimo. Stiamo parlando di Iva Zanicchi che la incontreremo questa volta nei panni inediti di scrittrice in vista del suo libro “Un altro giorno verrà” in uscita il prossimo 31 maggio. A raccontarsi nello studio di Silvia Toffanin sarà anche Bianca Guaccero, ex conduttrice di Detto Fatto. Due storie d’amore con i loro protagonisti saranno la ciliegina sulla torta di questa puntata finale di Verissimo. Parliamo di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, i neo sposi, i quali mostreranno alcune immagini inedite del loro recente matrimonio. Ed infine Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci, i quali ripercorreranno le tappe salienti della loro lunga storia d’amore, dal 2011 ad oggi.

