Verissimo, ospiti domenica 30 gennaio/ Ornella Vanoni commenta il cast di Sanremo

Anticipazioni Verissimo puntata 30 gennaio 2022: gli ospiti

Questo pomeriggio andrà in onda il secondo appuntamento del fine settimana con Verissimo condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5. La puntata andrà in onda eccezionalmente alle 15:30 piuttosto che alle 16:30 come di consueto e vedrà alternarsi all’interno del salotto tantissimi ospiti.

Nella puntata di questo pomeriggio Silvia Toffanin intervisterà una donna icona della musica italiana: Ornella Vanoni che parlerà del prossimo Festival di Sanremo 2022 in onda martedì 1 febbraio 2022 svelando quali cantanti seguirà con particolare interesse come Elisa e rivelando anche come “Achille Lauro insieme a Loredana Bertè potrebbero essere divertenti”.

Manuel Bortuzzo racconta la sua esperienza a Verissimo

Durante il secondo appuntamento con Verissimo, Silvia Toffanin ospiterà all’interno del suo salotto pomeridiano anche Barbara Bouchet e Sabrina Salerno, due icone di bellezza intramontabili e direttamente dal programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” ci saranno anche Tina Cipollari e Gemma Galgani, due rivali per eccellenza del dating show.

Spazio anche agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 con Valeria Marini e Giacomo Urtis e Manuel Bortuzzo che racconterà il motivo che l’ha spinto ad abbandonare il reality dopo quattro mesi di permanenza all’interno della casa e del suo amore con Lulù Selassié nato proprio durante lo show.

