Veronica Berti, moglie Andrea Bocelli/ “Ci amiamo moltissimo. Al mattino a volte si sveglia con una poesia”

Veronica Berti è una vera e propria First Lady e non solo per il suo matrimonio con Andrea Bocelli, che le ha permesso in tanti anni di fare la differenza in campo solidale. Sempre attiva, impeccabile nel look e madre affettuosa, Veronica ha sempre sfoggiato un sorriso contagioso. Lo dimostra una foto in particolare realizzata dal settimanale Gente, in cui la vediamo al fianco della figlia minore Veronica Bocelli. Le due sfogliano il numero della rivista in cui si parla proprio del loro universo, con un’espressione davvero serena. “Virginia sta crescendo troppo in fretta“, scrive un’ammiratrice. “Bello avvertire la vostra serenità”, aggiunge un’altra. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Berti e Virginia Bocelli e leggere i commenti. Sono trascorsi tanti anni invece dal primo incontro con la donna con Bocelli. All’epoca Veronica aveva solo 21 anni e l’artista più del doppio, ma il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il merito è di una festa a Ferrara, dove hanno capito di essere destinati a stare insieme. E così è stato: da quel momento in poi, non si sono più lasciati. Anche se prima di quel fatale incontro, il tenore ha ammesso di essere stato libertino. “Mi sono sempre piaciute donne di forte femminilità”, ha detto ad Aldo Cazzullo per il suo libro L’Intervista, “ma neppure i miei traguardi affettivi mi guarivano dall’inquietudine. Il libertinaggio diventa una droga. Tutte le sere hai bisogno di riuscire nel tuo obiettivo. La sera che non ci riesci, stai male“. E poi tutto si è spento, grazie all’arrivo di Veronica. “Ci siamo sposati”, ha aggiunto, “e ci amiamo moltissimo. Al mattino a volte si sveglia con una poesia che le ho scritto di notte”.

Veronica Berti, come è cambiata la sua vita dopo aver conosciuto Andrea Bocelli

La vita di Veronica Berti è cambiata in modo radicale quando ha conosciuto Andrea Bocelli. Il tenore infatti è sempre stato forte della sua fede, ma la moglie proviene da una famiglia figlia del ’68. “Un po’ mangiapreti”, ha detto tempo fa al settimanale Oggi, “fino a 20 anni non sapevo neppure l’Ave Maria. Andrea ha passato notti intere a farmi catechismo”. Poi tre anni più tardi, ha maturato la consapevolezza di voler essere battezzata. Veronica sa di essere fortunata: il marito è molto romantico, anche se a volte le sue poesie si alternano con qualcosa di più piccante. Oggi, martedì 28 aprile 2020, Andrea Bocelli sarà protagonista di Un giorno nuovo – Andrea Bocelli, il concerto evento che Rai 1 manderà in onda nella sua prima serata. Sarà forse una delle poche occasioni in cui marito e moglie non saranno gomito a gomito, anche se le occasioni pubbliche non sono di certo mancate nell’ultimo periodo. Così come le iniziative promosse dalla Fondazione che porta il nome del tenore e che la moglie segue da vicino.

I due hanno in mente tanti altri progetti e come ha rivelato il presidente Maurizio Nardi del teatro Politeama Pratese, hanno intenzione di realizzare un progetto importante. “L’anno scorso ci ha destinato un inizio di primavera complesso e drammaticamente inedito”, hanno scritto Bocelli e la Berti, come riporta La Nazione, “con teatri, scuole e chiese serrati. Ci ha precluso il sogno, la possibilità di godere di un simile strumento di civiltà. Perché il teatro è un traguardo sociale (come gli ospedali), è una preziosissima ‘porzione di casa’ insieme intima e inviolabile, ma anche a disposizione della comunità“.

Foto, l’intervista a Gente

Visualizza questo post su Instagram . @gentesettimanale Un post condiviso da Veronica Berti Bocelli (@veronicabertiofficial) in data: 26 Apr 2020 alle ore 10:03 PDT





