Chi è Veronica Berti: tutto sulla moglie di Andrea Bocelli

Veronica Berti è la seconda moglie di Andrea Bocelli e i due condividono non solo la vita privata, ma anche quella professionale. Veronica Berti ha conosciuto il tenore quando aveva solo 20 anni non immaginando che quell’incontro le avrebbe cambiato la vita per sempre. Era il 2002 quando le strade della Berti e di Bocelli si sono incontrate per la prima volta e, dopo un corteggiamento brevissimo, i due non si sono più lasciati. “Mi ha corteggiata due minuti e mezzo. Ci siamo conosciuti e poco dopo siamo andati a vivere insieme. Io sono un’istintiva, mi piace prendere le decisioni con grande velocità. Non è detto che siano giuste, è un mio limite. In questo caso, fortunatamente, lo è stata”, ha raccontato lei.

Un amore nato subito e che, con il tempo, è diventato sempre più forte. Dalla loro unione è nata Virginia, primogenita di Veronica e terza figlia di Andrea Bocelli da cui ha ereditato la passione per la musica. I due si sono sposati nel 2014 e nel 2011 hanno creato la Fondazione benefica Andrea Bocelli,

Veronica Berti e le parole su Andrea Bocelli

Veronica Berti e Andrea Bocelli sono inseparabili nella vita di tutti i giorni e sul lavoro. Lei, infatti, fa la manager e accompagna il merito in tutti i suoi impegni. Un’unione importante e che rende felice i due. Accanto al tenore, Veronica Berti ha trovato la propria felicità e stabilità e, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa, ha anche svelato i dettagli del primo incontro con l’uomo che è poi diventato suo marito e il padre di sua figlia.

“Qualcuno doveva avergli detto che ero una bella ragazza”, raccontava lei a Vanity Fair, “così è venuto a presentarsi. Io gli ho detto ‘Maestro, per me è un onore conoscerla’, e lui ‘Perché mi dai del lei, avremo di sicuro la stessa età’”.