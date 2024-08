Ecco chi è Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli: “Da quando ci siamo incontrati…”

Dolcissima moglie, tenera madre e manager in carriera. Potremmo descrivere così la vita di Veronica Berti, da circa dieci anni legata al celebre tenore Andrea Bocelli. Un amore, quello che unisce la coppia, che sembra davvero inaffondabile. In una intervista rilasciata al Tirreno, la moglie di Andrea Bocelli ha ripercorso la storia che sta vivendo con l’artista che ha incontrato la prima volta nel maggio del 2002. “Quel giorno mi è cambiata la vita e si è deciso il nostro destino”, ha detto Veronica Berti. Con il compagno lavora a strettissimo contatto, dato che è lei ad organizzare la parte logistica degli eventi e dei concerti del marito.

“Per me è una gioia farlo per un grande artista che è anche la persona che amo”, le parole della moglie di Bocelli. Insieme nella vita di tutti i giorni e non solo, Veronica Berti e Andrea Bocelli hanno intrecciato amore e lavoro in maniera impeccabile. “Mio marito quando riconosce in una persona la potenzialità di un talento, sa affidarsi, sa dare fiducia. Offre la possibilità di esprimersi ed emergere”, ha raccontato la Berti

La moglie di Andrea Bocelli è certa che le diversità tra lui e il compagno siano il vero punto di forza nella loro storia d’amore. “Perché siamo meravigliosamente diversi ed è questa che accresce il bisogno, l’uno dell’altro, poiché la forza di uno può essere la debolezza dell’altro, e viceversa. Nella nostra relazione la differenza d’età ha giocato un ruolo importante, negli anni, anche se nel tempo si sta appianando”, ha raccontato.

Appassionati e determinati, questi sono gli elementi ad accomunare la coppia, anche se “Andrea non si inalbera mai, è una persona molto moderata, al mio opposto”, ha raccontato felice e soddisfatta Veronica Berti, parlando del suo rapporto amoroso con Bocelli. Un rapporto che oggi, dopo tanti anni, prosegue a gonfie vele.