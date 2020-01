Veronica Burchielli e Alessandro Zarino/ È crisi? “Stare insieme..” (Uomini e Donne)

Il rapporto tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino è in crisi? Dopo aver lasciato Uomini e Donne e aver deciso di vivere la storia lontano dalle telecamere, Veronica e Alessandro hanno condiviso sui social i momenti trascorsi insieme. La coppia si è anche concessa una splendida vacanza in montagna per festeggiare l’arrivo del 2020. Nonostante in tanti non abbiano creduto, inizialmente, sui sentimenti di Veronica per Zarino, la realtà è un’altra. La Burchielli e Alessandro sono molto innamorati l’uno dell’altra come testimonia l’ex tronista sui social. “È facile stare insieme quando tutto va bene. Il difficile è quando si devono superare le montagne, fa freddo e tira vento. Allora, forse, per trovare calore, uno si deve fare un poco più vicino“, ha scritto Veronica pubblicando una bellissima foto di coppia. Nessuna crisi, dunque, tra i due al punto che c’è chi spera di vedere presto anche un piccolo Alessandro o una piccola Veronica.

VERONICA BURCHIELLI E ALESSANDRO ZARINO: NO AD UN FIGLIO

Oltre a stare insieme da poco tempo, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino sono ancora molto giovani per pensare già all’idea di avere un figlio. A tal proposito, nel rispondere alle domande dei fans, a chi le ha chiesto se ci sia un bambino nel loro futuro prossimo, Veronica ha risposto: “Come fare scappare il proprio ragazzo… 3, 2, 1…Alessandro!”. La Burchielli, poi, ha elogiato il fidanzato che, ogni giorno, le regala la felicità facendo qualsiasi cosa per lei. “Se potesse darmi la luna, mi darebbe anche quella se glielo chiedessi”, ha fatto sapere ancora l’ex tronista che, in merito ad un futuro con Zarino, ha spiegato che, per il momento, preferisce godersi il presente e costruire il futuro insieme giorno dopo giorno. Innamoratissimi l’uno dell’altra, dunque, Alessandro e Veronica decideranno di andare presto a convivere?





