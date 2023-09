Veronica Confalonieri, la compagna di Lorenzo Musetti è incinta?/ Il retroscena sulla lieta notizia

Veronica Confalonieri, la compagna di Lorenzo Musetti potrebbe essere in dolce attesa

Non è una novità che la viralità dei social possa alimentare rumor e retroscena che non sempre trovano un riscontro effettivo. Sicuramente meglio è quando le notizie in questione riguardano gioie, piuttosto che vicissitudini. Gli ultimi ad essere finiti al centro dell’attenzione sono Lorenzo Musetti – talento del tennis italiano – e la sua compagna Veronica Confalonieri. I due sono legati da diversi anni da un intenso rapporto d’amore che, secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe presto essere impreziosito da un lieto evento.

Come riporta il sito del quotidiano, Veronica Confalonieri – compagna di Lorenzo Musetti – potrebbe essere incinta. Il tennista dunque potrebbe essere ad un passo dal diventare padre per la prima volta; una gioia senza dubbio unica nel suo genere. Come riporta Tuttosport, la notizia è però ancora da inserire nel novero dei rumors; le voci circolano principalmente sul web ma sono ancora in attesa di conferme.

Veronica Confalonieri e Lorenzo Musetti, primogenito in arrivo? Il retroscena

Tra le teorie riportate dal portale, in riferimento alla presunta gravidanza di Veronica Confalonieri – compagna di Lorenzo Musetti – circola in rete la voce secondo la quale il tennista avrebbe comunicato la lieta notizia anche ai suoi compagni di squadra. Gli atleti impegnati a Bologna con la Coppa Davis sarebbero stati quindi tra i primi a venire a conoscenza della possibile paternità imminente del loro collega e compagno di nazionale.

Come anticipato, non sussistono ancora certezze sulla presunta gravidanza di Veronica Confalonieri – compagna di Lorenzo Musetti – ed è dunque plausibile che nelle prossime ore possano arrivare conferme o smentite. In ogni caso, l’auspicio per la coppia è che possano quanto prima possibile suggellare ulteriormente il loro amore, che già ora sembra solido e viscerale. Non a caso, ha emozionato qualche giorno fa una foto del tennista postata su Instagram. Lorenzo Musetti ha infatti immortalato il momento in cui raggiungeva tra gli spalti sua madre e la compagna Veronica Confalonieri, con tanto di didascalia eloquente: “Le donne più importanti della mia vita”.

