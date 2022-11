Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, chi sono i genitori di Cecilia Rodriguez/ “Ci diciamo ti amo…”

Chi sono Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, i genitori di Cecilia

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono i genitori di Cecilia e Belen Rodriguez. Veronica Cozzani è sempre presente accanto alle figlie eppure defilata. È raro vederla in televisione, mentre sui social posta soprattutto foto che ritraggono i suoi tre figli o il nipotino Santiago. Classe 1963, Veronica Cozzani è conosciuta in Italia soprattutto per aver dato i natali a Belen, divenuta una star nel nostro paese sin da quando, nel lontano 2008 partecipò all’Isola dei Famosi. La donna si è trasferita dall’Argentina in Italia insieme al marito Gustavo e ai figli Jeremias e Cecilia poco dopo la nascita di Santiago. In seguito, quando il matrimonio fra Belen e Stefano De Martino è naufragato, la famiglia ha deciso di rimanere stabilmente a Milano, per stare accanto alla showgirl argentina e aiutarla nella crescita dell’amato nipote.

Entrambi i genitori di Belen e Cecilia hanno origini italiane. Gustavo ha parenti italiani e spagnoli, mentre Veronica Cozzani è figlia di immigrati provenienti da La Spezia, ma è nata a Buenos Aires. In Argentina la donna faceva l’insegnante di sostegno e ha sempre lavorato duramente per garantire un futuro ai suoi figli, soprattutto quando il paese è piombato in una profonda crisi economica. “Ha lavorato con bambini di tutte le età: prima all’asilo poi con i bambini più grandi. È riuscita a integrarne due o tre in una scuola tradizionale, lei rimaneva in aula con loro. Li seguiva anche dopo la scuola”, aveva raccontato Cecilia.

Gustavo Rodriguez e la dichiarazione d’amore a Veronica Cozzani

Durante l’avventura all’Isola dei Famosi, i genitori di Belen Rodriguez hanno commosso il pubblico dichiarandosi il loro amore. Interrogato da Ilary Blasi sui suoi sentimenti per la moglie, Gustavo Rodriguez si è commosso fino alle lacrime, e ha detto: “E’ il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura. Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l’uno per l’altro. Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo”.

Durante i primi giorni di permanenza all’Isola dei Famosi Gustavo Rodriguez ha dimostrato di sentire nostalgia di sua moglie, Veronica Cozzani, a cui ha fatto una splendida dichiarazione d’amore. La madre di Belen, Cecilia e Jeremias ha ascoltato le sue parole senza trattenere le lacrime, e quando Ilary le ha dato il permesso di salutare il marito ha detto: “Sono orgogliosa di te. Lo sai che ti amo, te lo dico attraverso tante cose”. I genitori di Belen sono più uniti che mai e a quanto pare anche i loro tre figli amano trascorrere gran parte del loro tempo insieme.











