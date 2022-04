Veronica Cozzani e Pamela Prati concorrenti del GF Vip 7?/ La mamma di Belen pronta…

Il Grande Fratello Vip 6 si è concluso meno di un mese fa con la vittoria di Jessica Selassiè. Sul web, tuttavia, cominciano a circolare già i primi nomi dei probabili concorrenti della prossima edizione. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo l’edizione record durata ben sei mesi, tornerà in onda a settembre con un cast tutto nuovo in cui non mancheranno le grandi artiste a volito noti dei social e non solo. Per scoprire quale sarà il cast ufficiale sarà necessario aspettare diversi mesi, ma gli addetti ai lavori stanno già facendo circonale quelli che potrebbero essere i nomi delle prime due vippone.

Pamela Prati: "Voglio lavorare per Maria De Filippi"/ "Lei mi aveva chiamato..."

Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7 potrebbe essere Pamela Prati che, durante la prima edizione, era stata espulsa. “La showgirl starebbe facendo davvero di tutto pur di prendere parte alla prossima edizione del reality..“, scrive Dandolo. Il secondo nome sarebbe legato a Belen Rodriguez.

Pamela Prati "Mark Caltagirone? Ho denunciato Barbara D'Urso"/ "Ho rischiato la vita"

La mamma di Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip 7? Spunta l’indiscrezione

Dopo la partecipazione di papà Gustavo, Cecilia e Jeremias all’Isola dei Famosi e quella di Cecilia e Jeremias al Grande Fratello Vip 2, il reality show condotto da Alfonso Signorini, nella prossima edizione, potrebbe accogliere Veronica Cozzani ovvero la mamma di Belen Rodriguez. Tra tutti i membri della famiglia Rodriguez, la mamma di Belen è l’unica che non ha ancora partecipato ad un reality. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo, tuttavia, a settembre, tra i nuovi inquilini della casa di Cinecittà potrebbe esserci proprio lei. Sarà vero?

Pamela Prati "A Roberto Cazzaniga credono, a me no"/ "Mio padre? Ennesima delusione…"

Nel frattempo, Veronica Cozzani continua a seguire le avventure del marito Gustavo e del figlio Jeremias in Honduras trascorrendo le proprio giornate con i nipotini Santiago e Luna Marì di cui si occupa quando mamma Belen è a lavoro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA