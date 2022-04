Veronica Cozzani, mamma Jeremias e moglie Gustavo Rodriguez/ “Timida ma bomba sexy”

Veronica Cozzani, la mamma di Jeremias e moglie di Gustavo non ha mai partecipato a un reality

Il nome di Veronica Cozzani a qualcuno non dirà molto ma la donna in questione è la mamma di Jeremias Rodriguez e moglie di Gustavo Rodriguez, entrambi naufraghi dell’Isola dei Famosi. A differenza dei due attuali concorrenti del reality e del resto della sua famiglia – a partire dalla figlia Belen -, Veronica è la più riservata e soprattutto lontana dal mondo della tv. La Cozzani, infatti, sarebbe la sola della sua famiglia a non aver ancora preso parte ad un reality show.

A tal proposito, nelle passate settimane Cecilia Rodriguez, sorella di Jeremias, aveva commentato la partecipazione del giovane e del padre all’Isola dei Famosi ed in merito alla mamma Veronica Cozzani aveva aggiunto: “La mamma perché no? La mamma lasciamola a casa che abbiamo tanto bisogno di lei”. La donna, in effetti, seppur in disparte sembra essere proprio il perno dell’intera famiglia. Proprio grazie all’importante aiuto della madre, ad esempio Belen Rodriguez è riuscita a crescere con maggiore serenità il suo primogenito Santiago durante il periodo di separazione da Stefano De Martino.

Veronica Cozzani de Rodriguez questa sera è attesa nello studio dell’Isola dei Famosi pronta a supportare da vicino il figlio Jeremias ed il marito Gustavo Rodriguez. Stando alle ultime indiscrezioni pare proprio che la donna, classe 1963, dopo essere rimasta per troppo tempo nell’ombra, potrebbe presto avere un posto in prima linea nel mondo dei reality. E’ quanto trapela da CaffeinaMagazine che cita il settimanale Nuovo, secondo il quale a mettere gli occhi su Veronica Cozzani sarebbe stato proprio Alfonso Signorini, il futuro conduttore della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

L’eventuale partecipazione di Veronica Cozzani al Grande Fratello Vip 7 andrebbe a chiudere il cerchio confermando così la presenza di tutti i Rodriguez in un reality. Uno dei grandi sogni della donna, in realtà, era proprio quello di far parte del mondo dello spettacolo, tuttavia mai realizzato probabilmente proprio a causa dell’eccessiva timidezza che invece non è mancata ai suoi figli, a partire dalla maggiore Belen. Era stata proprio la figlia Cecilia Rodriguez che, parlando di mamma Veronica qualche tempo fa aveva detto: “Quando era giovane, mio padre dice che si giravano pure i tavoli a guardarla. Era timidissima, ma una bomba sexy. Molto simile a mia sorella in tanti atteggiamenti […] Mia mamma non ha fatto forse quello che voleva fare, avrebbe potuto fare la modella. Mio padre le aveva regalato anche un book dal fotografo. Penso che quel mondo l’affascinasse tanto, attraverso noi vive un po’ quello che avrebbe voluto fare”.











