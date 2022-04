Cecilia Rodriguez attacca Soleil Sorge/ “Eravamo cognate, contenta che sia finita con Jeremias Rodriguez”

Cecilia Rodriguez lancia una frecciata a Soleil: “Mio fratello è tutto tranne che…”

Cecilia Rodriguez spara a zero su Soleil Sorge. La sorella di Jeremias Rodriguez ha svelato degli inediti retroscena sul rapporto con l’ex fidanzata del fratello Jeremias. Nel 2019 Jeremias aveva partecipato all’Isola dei Famosi e in quell’occasione aveva conosciuto Soleil. Poco tempo dopo la fine del reality, la loro storia giunse però al capolinea. In un’intervista a Casa Chi, Cecilia Rodriguez non risparmia Soleil e le lanca qualche frecciatina. Cecilia e Soleil non sono mai diventate amiche, ammette Cecilia Rodriguez che racconta qualche dettaglio in più sul loro rapporto: “È stata mia cognata, ci siamo sempre viste, ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia. Non siamo rimaste amiche, non lo siamo mai state ecco. Eravamo cognate, ci vedevamo, andavamo anche d’accordo eh. Però, non abbiamo coltivato questo rapporto. Quindi, quando loro si sono lasciati ero contenta, sì!”.

Cecilia Rodriguez ha anche commentato il percorso di Soleil all’interno del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che Soleil è stata una delle protagoniste più discusse per via del triangolo con Alex Belli e Delia Duran. A tal proposito Cecilia ha detto: “Ho seguito il Grande Fratello, quindi ho visto qualcosa. Ma non… No no, mio fratello è tutto tranne che artistico, quindi figurati se cercava questa chimica. Mio fratello è proprio umano, cerca rapporti umani. Il mondo dello spettacolo non gli interessa”. Insomma, Cecilia preferisce mantenere le distanze da Soleil Sorge che sta acquistando però sempre più notorietà.

Cecilia Rodriguez è sospettosa per l’avvicinamento di Roberta Morise a Jeremias Rodriguez. La sorella di Belen ne ha parlato nell’intervista a Casa Chi ammettendo però di vedere un atteggiamento eccessivo solo da parte di Roberta. Insomma, a Jeremias non importerebbe nulla di Roberta considerando anche che è fidanzato con Debora Togni: “Dico che se non hanno atteggiamenti sbagliatissimi va bene un abbraccio, non è che uno può inventarsi delle storie che ci sono degli avvicinamenti solo perché uno sta simpatico all’altra persona. Non ho visto da parte di mio fratello niente di troppo, niente di sbagliato. Jeremias poi è molto attento, molto premuroso, sarà perché ha due sorelle. Non gli toccate le donne perché lui va fuori di testa”, ha sentenziato.

Cecilia Rodriguez è molto affezionata all’attuale fidanzata di Jeremias e ha speso belle parole nei suoi confronti. L’ha definita una ragazza intelligente che non ha mai giudicato il fratello accettandolo con i suoi pregi e difetti. Riguardo il suo rapporto con Ignazio Moser, Cecilia si rivela entusiasta all’idea di avere un figlio: “Mi auguro di poter fare prima questo figlio perché ho 32 anni, siamo pronti, abbiamo la casa, siamo sereni”, afferma Cecilia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA