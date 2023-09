Veronica Gentili: “Condurre Le Iene è un’opportunità bellissima”/ “Avrò un doppio ruolo…”

Veronica Gentili, sarà lei la nuova padrona di casa a Le Iene: “Che sfida!”

Dopo l’ottima conduzione di Belen Rodriguez, sarà ancora un volto femminile a presentare la nuova edizione de Le Iene: Veronica Gentili. La giornalista si è fatta conoscere sulle reti Mediaset con tanti programmi di approfondimento politico, di cronaca, ma con la nuova esperienza si apre un capitolo sicuramente inedito. Di questo e tanto altro ha parlato in un’ampia intervista rilasciata per il settimanale Chi. “Per me è un grande salto, una sfida enorme, ma pure un’opportunità bellissima anche in termini di visibilità. Stiamo parlando di un’istituzione quasi trentennale di Mediaset che, oltretutto, ha formato il mio immaginario di adolescente”.

Veronica Gentili si dice entusiasta dell’opportunità di condurre un programma storico come Le Iene, ma stando alle sue parole la decisione non è arrivata proprio in maniera immediata. “Se ho accettato subito? A dire il vero sono un po’ caduta dal pero; all’inizio è stato un mezzo choc. L’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti. Lì per lì ho vacillato… Ho dovuto ponderare e metabolizzare prima di dire sì”. Incalzata sui tanti cambiamenti della sua vita professionale – dalla recitazione al giornalismo, e ora in una forma più leggera di conduzione – Veronica Gentili ha spiegato: “In realtà non ho mai voluto staccare da una cosa per un’altra; è come se ci fossero sempre state in me due spine, quella più esibizionista e quella che vuole occuparsi di contenuti… Una mia sfaccettatura inedita? Sono una persona ironica, che ama divertirsi, scherzare; questo aspetto di me posso tirarlo fuori a Le Iene”.

Veronica Gentili, “stacanovista” nella nuova esperienza a Le Iene: “Sarò anche inviata…”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata per il settimanale Chi, Veronica Gentili ha spiegato come nel suo inedito impegno per Le Iene avrà l’onore e l’onere di avere un doppio ruolo. “Sarò in studio ma sarò anche inviata; mi guardo intorno, leggo qualsiasi cosa, è tutta un’idea. Poi ne parlo con Davide e gli autori e magari il mio entusiasmo viene smorzato sul nascere. Ecco, Parenti non è uno che le manda a dire… Ed è meglio così, almeno hai chiaro quello che vuole, non si perde tempo, non si creano malintesi”. La giornalista è stata poi incalzata su chi prima di lei ha vissuto il ruolo di conduttrice de Le Iene: “Sempre conduttrici bellissime? Fa molto piacere, indubbiamente gratifica il mio narcisismo femminile”.

A proposito di Belen Rodriguez, conduttrice uscente de Le Iene, Veronica Gentili ha rivelato: “Se l’ho conosciuta? No, non ho conosciuto nessuna di loro. Di lei posso dire che è una bravissima professionista; ma siamo molto diverse. I paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne”. Archiviando il discorso sulla nuova esperienza come conduttrice de Le Iene, la giornalista ha affermato: “Se temo i confronti audience del giorno dopo il debutto? E’ prevedibile, se fai televisione queste cose devi metterle in conto, sono all’ordine del giorno…”.











