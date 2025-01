Veronica Gentili sostituisce Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi 2025?

Veronica Gentili potrebbe essere la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi 2025. Previsto dal palinsesto Mediaset, il reality dovrebbe tornare in onda in primavera, al termine dell’attuale edizione del Grande Fratello che, come ha svelato Alfonso Signorini annunciando il ripescaggio dei concorrenti eliminati, durerà ancora a lungo. L’Isola dei Famosi, dunque, potrebbe partire in ritardo, ma ad oggi, dovrebbe andare in onda anche se non si sa la data ufficiale.

Nel frattempo, però, circolano rumors su chi possa essere la conduttrice della nuova edizione dell’Isola dopo la scommessa Vladimir Luxuria. Quest’ultima ha condotto il reality nella scorsa stagione ma gli ascolti non hanno convinto Mediaset che è pronto a cambiare. Il nome della sostituta della Luxuria non c’è ancora anche se, secondo un retroscena di TvBlog, la prescelta potrebbe essere proprio Vladimir Luxuria.

Veronica Gentili verso l’Isola dei Famosi: il retroscena

Banijay, la società che produce l’Isola dei Famosi, per la nuova edizione, vorrebbe nuovamente Ilary Blasi ma con quest’ultima non intenzionata a tornare in tv, almeno per il momento, Mediaset deve valutare altre strade. Secondo un retroscena esclusivo di TvBlog, tuttavia, si era parlato anche di Eleonoire Casalegno e Federica Panicucci. Nelle ultime ore, però, è spuntato un nome nuovo che metterebbe tutti d’accordo.

Si tratta proprio di Veronica Gentili, da due stagioni al timone de Le Iene show dopo aver condotto per anni programmi giornalistici dedicati alla politica. Brillante, professionalmente preparata ma anche ironica, sembrerebbe il nome giusto per ridare lustro ad un reality che resta uno dei più amati dal pubblico. L’ufficialità, tuttavia, ancora non c’è “ma pare davvero che le alternative alla Gentili non ci siano o se preferite non raccolgano i consensi sufficienti affinché siano prese concretamente in considerazione”, scrive TvBlog.

