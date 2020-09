VERONICA MAYA/ “Bene le critiche, il pubblico non è abituato alle buone notizie”

C’è anche Veronica Maya, tra gli ospiti della nuova puntata di C’è tempo per…, il programma di Rai1 dedicato alla terza età condotto in coppia da Beppe Convertini e Anna Falchi. Veronica è per così dire rimasta ‘senza lavoro’ dopo che il suo talk show – L’Italia che fa – è stato escluso dai palinsesti del prossimo autunno, avvicendamento che l’ha lasciata un po’ con l’amaro in bocca. In un’intervista rilasciata tre settimane fa a Vero tv, la conduttrice ha espresso il suo commento a caldo: “Le buone notizie purtroppo restano confinate in una sorta di nicchia, il pubblico non è abituato a questo tipo di contenuti, ma siamo molto fieri di aver ricevuto delle critiche molto positive”. Certo è che con L’Italia che fa ha almeno provato a invertire la tendenza, cosa che però – a quanto pare – non ha fruttato i risultati sperati. Il progetto era quello di fornire un racconto del bel paese da una prospettiva inedita, dalla prospettiva – cioè – delle belle realtà, di quello che funziona, passando dalla negatività della cronaca (nera e non solo) ai colori più rosei (ma non fiabeschi, non irreali) di uno storytelling che fosse leggero e informativo allo stesso tempo.

I nuovi progetti di Veronica Maya tra cinema e tv

Insomma, il tentativo di Veronica Maya di lanciare un format diverso è riuscito non proprio bene. Forse in futuro ci riproverà, visto che, secondo lei, il problema è che al momento gli italiani non sono ancora pronti per un prodotto del genere. Qualche gaffe di troppo non ha aiutato a far sì che il pubblico la stimasse come una trasmissione credibile e dall’alto potenziale, come quella volta in cui Napoli figurò tra le città del Lazio in una cartina virtuale evidentemente sbagliata. Comunque sia, archiviata questa esperienza, Veronica è pronta a ricominciare tuffandosi in una nuova avventura mediatica per lei tutta nuova. La showgirl sarà infatti protagonista di Magari resto, un film con Enrico Lo Verso e Caterina Misasi diretto da Mario Parruccini. E – sempre a proposito di cinema – di recente l’abbiamo vista presentare la nuova edizione di Marateale – La notte del cinema, una grande festa dedicata alla settima arte che – anche grazie al suo contributo – ha ottenuto un buon successo di pubblico. Quanto al suo futuro televisivo, invece, le notizie sono ancora incerte; confidiamo tuttavia di rivederla al più presto in una collocazione che finalmente le si addica al cento per cento.



