Veronica Peparini dedica Andreas Muller/ Foto, “tra le tue braccia mi sento protetta”

Veronica Peparini e Andreas Muller sono più innamorati che mai. La coreografa e il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, nonostante le critiche e i durissimi attacchi degli haters, continuano a viversi il loro amore alla luce del sole. Non mancano foto e post pubblicati sui social che, manco a dirlo, diventano oggetto di critiche e attacchi da parte dei soliti invidiosi. Nonostante ciò la sorella di Giuliano Peparini non smette di pubblicate foto e dediche d’amore al suo compagno come è successo con l’ultimo scatto che li vede stretti l’un all’altro in un fortissimo abbraccio. Una foto che nel giro di pochissimo tempo ha raccolto quasi 67 mila likes e 499 commenti e che è accompagnata da una tenerissima dedicata fatta dalla coreografa di Amici al suo ballerino e compagno. “Per carattere passo momenti di malinconia e fragilità’.. tra le tue braccia ritrovo il sorriso e la forza di credere nel meglio e mi sento protetta.. vorrei essere abbastanza forte da proteggerti ugualmente..” ha scritto la Peparini al suo amato Andrea.

Veronica Peparini e Andreas Muller fidanzati: “ci riprenderemo tutto”

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme e sono più innamorati che mai. I due protagonisti di Amici di Maria De Filippi sono amatissimi e seguitissimi dal pubblico, ma nonostante ciò non è stata facilissimo per entrambi uscire allo scoperto. La Peparini, infatti, era sposata con due figli e peraltro ha conosciuto Andres come insegnante di danza proprio all’interno del talent show di Canale 5. Per una serie di motivi, tra cui anche la tanto criticata differenza d’età, la coppia ha preferito nascondersi, anche se nell’ultimo anno Veronica e Andreas hanno deciso di uscire allo scoperto rivelando a tutti il loro grande amore. Non solo, il ballerino oramai diventato professionista ad Amici di Maria De Filippi incurante delle critiche ha scritto alla sua compagna: “Ti prometto che insieme io e te ci riprenderemo tutto”. Promessa mantenuta visto che la coppia oggi non si nasconde più e alla critiche degli haters risponde in silenzio con la forza del loro amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini) in data: 25 Ago 2020 alle ore 5:54 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA