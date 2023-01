Veronica Peparini e Andreas Muller, l’amore nato ad Amici/ Il forte legame con la figlia Olivia Prolli

Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo: uniti dall’amore per la danza

Domenica 15 Gennaio, Veronica Peparini e Andreas Muller saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo per ripercorrere le tappe più importanti della loro storia d’amore. La coreografa e il ballerino si sono conosciuti proprio grazie al noto talent Mediaset, Amici di Maria De Filippi, quando Veronica ancora rivestiva il ruolo di insegnante nella categoria pop. I due sono molto attivi sui social, sempre in prima linea nel raccontare il grande amore che li lega. Di recente la Peparini ha lasciato il suo ruolo nel programma, scatenando anche una serie di discussioni social sulle presunte motivazioni dietro la scelta.

Anche Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini, si era unito al caos social generato dalla scelta di non puntare sulla coreografa come insegnante a partire dall’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha avuto diversi sfoghi sui social, cercando di chiarire la posizione: ” Sei una coreografa, una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo“. Scriveva così sui social Andreas, motivando quindi la compagna a dispetto della presunta esclusione dal talent. Sempre sui social ha cercato di fare chiarezza anche la stessa Veronica: “Ho sempre cercato di mettermi in gioco, montare nuove coreografie e ballare, ma poi il mio centro devo essere io, sempre“. Pare quindi che dietro l’abbandono ci siano ragioni prettamente professionali, legate alla volontà dell’artista.

Prima dell’amore sbocciato per Andreas Muller, Veronica Peparini ha avuto una relazione con il ballerino Fabrizio Prolli dal quale ha avuto una bambina di nome Olivia. La piccola non vanta ancora la notorietà dei genitori ed ha un ottimo rapporto con il nuovo compagno della madre, Andreas. Il suo volto però è noto agli appassionati di Amici di Maria De Filippi in virtù di una sua speciale apparizione proprio al talent nell’edizione del 2020.

La piccola Olivia Prolli, figlia di Veronica Peparini e grande appassionata di danza, nonostante la giovane età e l’inesperienza ha partecipato ad una puntata del serale di Amici, emozionando tutti con una splendida esibizione. Sulle note de L’anima vola, la piccola danzatrice ha arricchito una spettacolare coreografia della madre, generando una miriade di commenti commossi sui social, in particolare quella del padre, Fabrizio Prolli: “Mi hai distrutto. Mia piccola principessa Olivia“. Scriveva così due anni fa il ballerino, condividendo la notizia della sua piccola bambina impegnata sul palco di Amici di Maria De Filippi.

