Veronica Peparini e Andreas Muller si sono lasciati?/ L’annuncio che spiazza, ma…

Veronica Peparini e Andreas Muller, poco prima di raccontarsi ai microfoni di Verissimo nella puntata in onda oggi, sabato 6 novembre, spiazzando i fan con un annuncio clamoroso. Il ballerino di Amici ha pubblicato su Instagram una foto con un annuncio che ha letteralmente lasciato senza parole i fan. “Seguiteci tra poco su Verissmo per scoprire i motivi per la quale io e Veronica Peparini abbiamo deciso di lasciarci”, ha scritto il ballerino.

Poche parole che giungono sui fan della coppia come un fulmine a ciel sereno. Veronica Peparini e Andrea Muller, sin da quando sono usciti allo scoperto, hanno conquistato l’affetto dei fan che, ogni giorno, seguono la loro storia d’amore sui social. Da sempre abituati a vederli molto uniti e complici, i followers della coppia è rimasta letteralmente senza parole nel leggere il post di Andreas.

Veronica Peparini e Andreas Muller, la verità a Verissimo

Cosa c’è dietro il messaggio di Andreas Muller? I fan non credono affatto ad una crisi di coppia e sono convinti che le parole del ballerino di Amici sia solo un gioco per stuzzicare la loro curiosità. Anche Veronica Peparini ha annunciato l’intervista rilasciata a Verissimo, ma con parole totalmente diverse da quelle del fidanzato.

“Oggi a Verissimo… che emozione.. Bello fare il collegamento noi due insieme, dal nostro studio di Amici ti senti ancora più a Casa.. Grazie“, ha scritto l’insegnante di danza di Amici. Quello di Andreas, dunque, sarà semplicemente uno scherzo per i fans?



