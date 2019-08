Veronica Peparini innamorata/ Foto: dedica per il figlio Daniele, Andreas Muller…

Veronica Peparini innamorata non solo di Andreas Muller, ma soprattutto dei figli. L’insegnante di Amici ha così tirato fuori il cuore di mamma e, su Instagram, ha dedicato una dolce foto al figlio Daniele. “Amore mio”, ha scritto la Peparini nella didascalia che accompagna la foto in cui il figlio è alle prese con una lezione di danza. I fans di Veronica, ormai, conoscono bene Daniele. Pur avendo solo 12 anni, infatti, ha già debuttato come ballerino in tv. Daniele ha danzato in una delle puntate di Amici 2019 in coppia con Rafel ricevendo anche i complimenti di Maria De Fiippi che lo ha così presentato a pubbico. “Volevo farti i complimenti, sei molto bravo. Sei più bravo di mamma o no?”, aveva detto in quell’occasione Queen Mary. Oggi, invece, è Veronica a mostrare tutto il proprio orgoglio per il percorso artistico del suo bambino che ha ereditato la passione per la danza non solo da lei, ma anche da Giuliano Peparini.

VERONICA PEPARINI: AMORE A GONFIE VELE CON ANDREAS MULLER

Mamma, professionista affermata e donna innamorata di Andreas Muller. La vita di Veronica Peparini procede a gonfie vele. A rendere felice l’insegnante di Amici sono non solo i figli e la danza, ma anche l’amore di Andreas Muller con cui il rapporto va avanti anche dal punto di vista professionale. I due, infatti, trascorrono insieme non solo il tempo libero, ma anche quello in cui sono a lavoro. Ieri, entrambi hanno partecipato ad uno stage in compagnia di Kledi Kadiu con cui, poi, si sono concessi anche una cena. Nonostante le critiche, dunque, Veronica Peparini e Andreas Muller vanno avanti per la propria strada e il sentimento che li unisce cresce sempre di più.





© RIPRODUZIONE RISERVATA