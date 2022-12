Veronica Peparini, rapporti tesi con Maria De Filippi? / Il ritorno ad Amici

Amici 2022 di Maria De Filippi, Veronica Peparini torna in studio dopo l’addio al talent

Che succede tra Veronica Peparini e Maria De Filippi, con la mancata riconferma della prima nel cast dei professori del talent della seconda, ad Amici 2022? La domanda sorge spontanea, tra i telespettatori di Canale 5, rispetto alla sostituzione che la coreografa e sorella di Giuliano Peparini subisce da Emanuel Lo nell’edizione in corso del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, Amici 2022. Nel frattempo, a spegnere le voci che vedrebbero le due bionde vip della TV in rapporti testi tra loro, a fronte della mancata riconferma da parte della De Filippi della Peparini nel cast di Amici, nel ruolo di insegnante di danza, giunge online un messaggio di Veronica.

Veronica Peparini fuori da Amici attacca:'pugnalate alle spalle'/ La sua verità

A corredo di un post che la immortala da protagonista di un ritorno nello studio del talent di Canale 5 -registratosi alla preannunciata puntata domenicale di Amici 2022, prevista per l’11 dicembre 2022 in tv- Veronica Peparini scrive una dedica a Maria De Filippi, all’insegna della stima verso la popolare conduttrice: “Questa foto parla da se… Sono grata a lei per ogni cosa che mi ha permesso di vivere in questo programma! Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento. Abbracciando lei mi sento di abbracciare tutte le persone che sono lì a collaborare”.

Andreas Muller furioso per l'addio di Peparini ad Amici 22/ "Pugnalate alle spalle"

Veronica Peparini prossima alla re-entry ad Amici?

Ma che sapore ha il rientro al talent, per la ormai ex insegnante di Amici 2022? “Mi sono emozionata molto è stato come tornare a casa vivendo un’emozione nuova! Grazie”, aggiunge la coreografa. Insomma, a quanto pare tra Veronica e la regina di ascolti TV su Canale 5 i rapporti interpersonali proseguono, al di là della collaborazione televisiva interrotta. Ma non é da escludersi che la sostituzione di Veronica con Emanuel Lo possa rivelarsi un esperimento dell’anno destinato ad evolversi in una re-entry di Veronica Peparini al talent, in futuro.

Veronica Peparini, le coreografie per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro/

Il motivo del ritorno di Veronica Peparini ad Amici é, intanto, il ruolo inedito che attende quest’ultima in TV, come annunciato dalle anticipazioni TV della puntata domenicale di inizio dicembre 2022. Veronica é chiamata al centro studio di Amici 2022, a coprire il ruolo di giudice della consuetudinaria gara di ballo domenicale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA