Veronica Rimondi, Uomini e Donne/ Elimina Federico e…

Veronica Rimondi sempre più vicina ad Andrea e Matteo

Sin dall’inizio del suo percorso sul trono di Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha scelto di concentrarsi su pochi corteggiatori per poterli conoscere a fondo prima di fare una scelta (la scelta è stata registrata ieri e se volete sapete chi ha conquistato il cuore della tronista cliccate qui). Dopo essere uscita con Fernando, eliminato quasi subito, Veronica si è concentrata su Federico, Matteo e, infine, Andrea. Tre corteggiatori molto diversi tra loro e che sono riusciti a conquistare le attenzioni della tronista che, lentamente, ha provato a fidarsi di tutti e tre.

Se con Matteo, tuttavia, il feeling è stato immediato, diverso è stato il percorso che Veronica ha fatto con Federico e Andrea. Quest’ultimo, dopo essersi messo in mostra commentando le varie esterne in puntata, è riuscito a farsi portare in esterna e, appuntamento dopo appuntamento, ha conquistato la tronista. Federico, invece, dopo il feeling iniziale, si è lentamente allontanato fino alla decisione della Rimondi.

La scelta di Veronica Rimondi su Federico

Dopo aver provato a fidarsi anche di Federico e a cancellare dubbi e timori, Veronica Rimondi, come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Veronica deciderà di eliminare Federico per potersi concentrare esclusivamente su Andrea e Matteo in vista della scelta finale.

Come reagirà Federico di fronte a tale decisione? Quale sarà il commento di Gianni Sperti che aveva mostrato più apprezzamento per Federico rispetto a Matteo? Lo scopriremo nel corso della puntata.

