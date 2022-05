Veronica Rimondi, Uomini e Donne/ Maria De Filippi: “Di te apprezzo tanto che…”

Veronica Rimondi conquista Maria De Filippi

Il percorso di Veronica Rimondi a Uomini e Donne non è stato facile. La tronista, inizialmente, ha ricevuto tantissime critiche dal popolo dei social per il suo carattere forte e determinato. Un carattere che le ha permesso di andare avanti per la propria strada senza fare ciò che avrebbero voluto gli altri. Motivo che l’ha spinta ad eliminare Federico per concentrarsi su Andrea e Matteo. Durante la puntata del 23 maggio, mentre le dame e i cavalieri del trono over ballavano, Maria De Filippi ha notato un gioco di sguardi tra Veronica e Matteo che ha poi commentato prima di chiamare la tronista al centro dello studio.

“Eri arrabbiata perchè lui non ti ha invitata a ballare?”, chiede la conduttrice ricevendo una risposta affermativa dalla tronista che ha poi ammesso di aver fatto finta di alzarsi per andare a bere sperando in un gesto di Matteo che ha spiegato di non essersi alzato per paura dell’esterna tra Veronica e Andrea.

Veronica Rimondi e le dolci parole di Maria De Filippi

Prima di chiamare in studio Andrea e mandare in onda l’esterna, Maria De Filippi si lascia andare ad una serie di complimenti per la tronista. “Sai una cosa che apprezzo tanto di te? Tutti quelli che hanno fatto i tronisti sono sempre andati a leggersi i pareri del web. Tu non sei cambiata di una virgola e non è facile, soprattutto alla tua età perchè in qualche modo ti influenzano”, dice Maria. “Me l’avevi detto al provino”, commenta Veronica. “Ti ho detto stai attenta perchè ti succederà questo soprattutto perchè chi ha un carattere forte e deciso come il tuo non incontra con facilità dei sentimenti positivi immediatamente. Forse con il tempo, conoscendoti, cambiano idea, ma sei stata brava”, ha aggiunto la conduttrice.

Spazio, poi, all’esterna tra Andrea e Veronica che si è conclusa con un bacio. “Mi hanno detto che potevo fare solo un’esterna e ho deciso di portare Andrea perchè abbiamo avuto poco tempo per conoscerci”, ha conclusp la tronista.











