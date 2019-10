Veronica Ursida, chi è la nuova dama di Uomini e Donne/ “Voglio essere corteggiata”

Veronica Ursida è una delle nuove dame del trono over di Uomini e donne. Bionda, con dei lunghi capelli e con un fisico asciutto e longilineo, Veronica non è passata inosservata al punto da aver subito attirato le attenzioni dei cavalieri. Veronica, infatti, ha ricevuto i numeri di telefono di molti protagonisti del parterre maschile accettando, però, solo quelli di Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri ed Enzo Capo che, tuttavia, sta conoscendo anche Pamela Barretta e con la quale la frequentazione è cominciata nel migliore dei modi. Consapevole del proprio fascino, Veronica non ha alcuna intenzione di accontentarsi. Il suo desiderio, infatti, è trovare un uomo che sia realmente interessato e lei e che le dimostri di volere un futuro insieme. La dama, inoltre, non ha alcuna intenzione di fare il primo passo al punto che, nella puntata odierna del trono over di Uomini e donne, lancia un avvertimento a Riccardo Guarnieri: “da donna voglio essere corteggiata”.

Veronica Ursida, nuova dama del trono over di Uomini e Donne: wedding planner e mamma

Veronica Ursida è mamma di un bambino di 11 anni ed è anche una donna in carriera. Come scrive il sito chiecosa.it, Veronica lavora da anni come weeding planner. La sua società ha sede a Roma e si occupa dell’organizzazione di eventi e matrimoni. Per riuscire ad affermarsi come wedding planner ha seguito numerosi corsi e ha anche avuto l’occasione di lavorare accanto ad Enzo Miccio. Veronica, inoltre, ha anche altre passioni ed è una conduttrice del Centro Meteo Italiano ed è anche la fondatrice di Bonnie e Clyde box office ovvero biglietteria di concerti ed eventi che si svolgono in tutta Italia. Veronica, dunque, è una donna molto impegnata dal punto di vista professionale. Pur avendo tante occasioni per conoscere gente, la dama è attualmente single ed è per questo che ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi sperando di poter vivere una favola d’amore.

