Uomini e donne/ Anticipazioni 1 ottobre: lacrime per Ida e liti per Anna (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 OTTOBRE

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata dedicata al trono over che metterà da parte Gemma Galgani a favore delle altre dame del programma e, in particolare, per la nuova Valentina, Ida Platano e Anna Tedesco. Saranno loro le protagoniste della nuova puntata del programma che ieri ha preso il via proprio puntando su dame e cavalieri e ponendo l’accento su Gemma Galgani (alle prese con tre nuovi cavalieri) e la signora Loredana che ha già trovato l’amore, almeno per adesso, ed è pronta a lasciare il programma. Non sono mancate le polemiche quando al centro dello studio si è seduta Barbara de Santi per annunciare un’altra uscita con Stefano dopo il flop e gli scontri della passata edizione. Oggi si ripartirà proprio da qui e, in particolare, da Armando e Riccardo Guarnieri che torneranno al centro dello studio al cospetto di Valentina e di Ida Platano. Proprio quest’ultima tornerà a piangere per via del bel pugliese, cosa succederà questa volta tra loro?

UOMINI E DONNE, LACRIME PER IDA PLATANO E LITI PER ANNA TEDESCO

A quanto pare Riccardo Guarnieri è convinto che gli ultimi gesti fatti da Armando nei confronti di Ida Platano siano legati solo alla sua voglia di mettersi in mostra e non ad altro. Dopo la discussione della scorsa settimana i due torneranno a litigare e sarà il pugliese ad accusare il suo rivale “di volergli mettere sempre i bastoni tra le ruote”. A quel punto Ida inizierà a piangere e sarà di nuovo costretta a lasciare lo studio. Altra storia per Anna Tedesco che è uscita con un uomo ma che, a quanto pare, non ha fatto altro che avere una delusione visto che lui “è sparito” e non si corteggia di certo così una donna. Come andrà a finire per lei?

